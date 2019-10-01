Технологии deepfake вскоре будут доступны всем пользователям: что это и какие риски принесет

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Технологии deepfake вскоре будут доступны всем пользователям
Технологии deepfake вскоре будут доступны всем пользователям / Фото из свободных источников

Нейронные сети быстро научились менять лицо на видео без монтажа и длительной обработки. Эксперт в области deepfake-технологий отметил, что совсем скоро видео с заменой лиц на высоком уровне сможет делать любой желающий.

Доцент информационных технологий Южно-Калифорнийского университета и основатель компании Pinscreen Хао Ли рассказал о видеофейках в эфире канала CNBC.

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Во время беседы он отметил, что сейчас подделку часто можно распознать даже невооруженным глазом и пока создать реалистичные deepfake крайне сложно. Но уже в течение полугода-года это изменится.

Если приложить немалые усилия, даже сегодня можно смонтировать крайне реалистичное видео. Вопрос в том, как сделать технологии deepfake доступными для обычных пользователей. Я бы сказал, что до этого момента осталось всего полгода или год,
– заявил эксперт.

Что такое deepfake?Это методика синтеза изображения человека, основанная на искусственном интеллекте. Она используется для соединения и наложения существующих изображений и видео на исходные изображения или видеоролики.

Deepfake может быть использован для создания фальшивых порнографических видео со звездами или порно для мести. Deepfake-порнография появилась в Интернете в 2017 году, в частности на Reddit, и была запрещена сайтами, включая Reddit, Twitter и Pornhub. Кроме того deepfake могут быть использованы для создания поддельных новостей и вредоносных обманов.

Перспективы использования технологии. Хао Ли заявил, что подобный способ видеомонтажа собираются использовать исключительно в приложениях для общения в виртуальной реальности, а также в развлекательных целях. В пример он привел китайское мобильное приложение Zao, в котором наложить свое лицо можно только на отрывки из популярных фильмов и сериалов.


Пример использования deepfake

Риски. На вопрос о негативных последствиях распространения deepfake, эксперт ответил, что нейросеть сможет распознать сфабрикованные записи, если сама научится делать их на том же уровне. Он также добавил, что не собирается выкладывать свои наработки в открытый доступ, но не исключает, что энтузиасты самостоятельно создадут аналогичные технологии.

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Теги: Интернет Новости Техно Техно Искусственный интеллект
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