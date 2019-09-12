Как современные технологии в стирке экономят время и деньги владельца

С момента появления барабанных стиральных машин-автоматов они научились стирать по заданным программам, причем их количество напрямую зависит от фантазии производителя – в ход идут режимы для детского постельного белья, рубашек, джинсов – словом, чего угодно.

Каждый раз на панели пользователя появляются новые кнопки, за которыми – новые возможности. Такие, как отложенный запуск, самодиагностика, блокировка от детей, контроль протекания тоже уже знакомы большинству пользователей – они есть в каждом современном агрегате.

Искусственный интеллект в вашей стиральной машине

Функция varioSpeed ​​позволяет получить идеально выстиранное белье на 65% быстрее. Эта функция автоматически определяет, на чем можно сэкономить время. Благодаря интеллектуальным сенсорам прибор устанавливает объем загрузки и вид текстиля – для этого высчитывает время стирки в соответствии с полученными данными.

Также производители встраивают в машину микропроцессор, который полностью контролирует процесс стирки. После этого вы можете управлять своей стиралкой прямо со смартфона. От пользователя требуется только загрузить белье и выбрать соответствующую программу. Это очень качественно экономит вам время и усилия, чтобы лишний раз не контролировать процесс.

Функция i-Dos

Стиральные машины, поддерживающих функцию i-Dos – первую в мире систему автоматического дозирования моющих средств, способны значительно упростить жизнь своим владельцам.

Больше не надо вычитывать инструкции на стиральном средстве и искать информацию о ткани в интернете. Функция i-Dos с помощью сенсора исследует загруженное белье и определяет оптимальное количество моющего средства. На самом деле, точное дозирование является важным фактором, ведь если моющего средства будет мало – пятна не отстираются. Если же его будет слишком много – то оно либо останется на одежде, а впоследствии – на вашей коже, или же необходимо будет лишний раз сполоснуть белье, а это – лишние расходы воды и электроэнергии.

Режим тишины в стиральной машине

Новейший двигатель iQdrive – максимально мощный и при этом работает очень тихо. Именно таким оснащены стиральные машинки Siemens. Также этот двигатель долговечен и экономичен, поэтому поможет экономить электроэнергию, не жертвуя результатом.

Благодаря iQdrive стиральные машины работают очень быстро и практически бесшумно, что не будет создавать вам лишнего дискомфорта.

Стирка + сушка

Раньше стиральные машины с сушкой были более громоздкими, чем без нее, но сейчас производители научились вмещать все функции в более компактный корпус.

Комбинированная машина с сушкой актуальна для тех, кто действительно ценит экономию времени, а также для тех, кто хочет сэкономить место и вместо двух устройств поставить одно.

Уничтожает запах без стирки

Для того, чтобы полностью избавиться от постороннего запаха на одежде, как правило нужно заново постирать вещи. Но благодаря системе sensoFresh в стиральной машине Siemens это можно сделать без лишних хлопот и без настоящей стирки. Достаточно загрузить вещи и выбрать режим sensoFresh. Процесс длится 30 минут и не требует воды и моющих средств. Этот режим особенно пригодится тем, кто хочет избавиться от запаха сигарет с одежды и не стирать любимую рубашку или джемпер ежедневно.