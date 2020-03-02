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Техподдержка магазина GOG посоветовала геймеру взять больничный, чтобы пройти Cyberpunk 2077

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Общение с технической поддержкой может оказаться довольно веселым процессом. К примеру, недавно один из пользователей сайта Pikabu поделился интересной историей: он спросил техническую поддержку сервиса цифровой дистрибуции GOG.com про обновленную политику возврата средств. Беседа получилась интересной и забавной.

Детали беседы

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Сначала пользователь поинтересовался, не будут ли геймеры злоупотреблять возвратом средств. Например, проходить игру в ускоренном темпе, а потом требовать назад свои деньги. На это сотрудник техподдержки ответил, что цифровой сервис оставляет за собой право отказывать в возврате средств, если заподозрит покупателя в злоупотреблении правилами.

Затем пытливый геймер поинтересовался, следует ли ему взять больничный или отпуск до момента выхода долгожданной Cyberpunk 2077. Забавно, что GOG.com посоветовали брать оплачиваемый больничный, но лучше – вообще не болеть.


Переписка геймера и службы поддержки

Что известно о Cyberpunk 2077

Напомним, что Cyberpunk 2077 выйдет уже 17 сентября 2020 года. Недавно финансовые аналитики понизили свой прогноз по выручке игры: теперь они предсказывают на 10% меньше проданных копий. Однако, как все обернется в действительности, мы узнаем уже скоро.

Недовольство политикой GOG

А вот новой политикой магазина довольны не все. Издатели заявляют, что администрация сервиса даже не предупредила их о введении нового правила, которое может стоить им серьезных убытков.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Техно Игры
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