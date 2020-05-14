Telegram: история создания мессенджера, боты и блокировки сервиса

Объяснять что такое Telegram нужды нет. Его активно используют миллионы украинцев ежедневно. Чаты, обмен медиафийлами, группы по интересам и полезные боты – чего тут только не найдешь. Но знаете ли вы кто создал телеграм, почему мессенджер запрещен в России, как он стал удобным инструментом в руках преступников. Про все это и даже больше мы расскажем вам в нашем материале.

24 канал покопался в истории мессенджера и "заглянул под капот". Мы узнали много интересного о приложение, которое объединяет миллионы пользователей.

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История создания

Telegram "родился" в 2013 году как экспериментальный проект Павла Дурова. Он решил протестировать технологию зашифрованной переписки MTProto, автором которой был его брат Николай Дуров. Дурову было интересно, как технология справится с большой нагрузкой. Именно так появилась первая версия программы, которая до сих пор доступна практически на всех платформах.

До того, как Telegram стал популярным, пальму первенства и заслуженное звание "народного" мессенджера держал WhatsApp, который до сих пор широко используется во всем мире. Тогда Telegram только начинал пробивать себе дорогу в топы загрузок. Переломным стал момент. когда однажды, летом 2014 года, WhatsApp лег на 4 часа. Тогда приложение Павла Дурова установили более 5 миллионов раз. Он стал самым распространенным мессенджером "на замену" WhatsApp. Уже к февралю того же года, его использовали в более 48 странах.



Павел Дуров, создатель мессенджера Telegram

В декабре 2013 Дуров уже предложил 200 тысяч долларов в биткоинах тому, кто сможет расшифровать его переписку с братом. Кусок зашифрованного текста был опубликован на сайте, но его так никто и не расшифровал. После этого уже 300 тысяч долларов предлагали тому, кто сможет расшифровать переписку двух ботов Пола и Ника. Никому не удалось прочитать зашифрованные приложением уведомления, из-за этого Telegram стал известен, как самый безопасный мессенджер среди существующих.

Несмотря на то, что Telegram создавался с ориентацией на западный рынок, он стал безумно популярным в Украине и России – где его вообще запретили на государственном уровне. Подобная инициатива возникла и в Украине, но об этом позже.

Блокировка Telegram в России

Сначала Дуров даже не хотел переводить мессенджер на русский, так как предполагал, что в его родной стране приложению не позволят свободно работать – как в воду смотрел. С 1 июля 2017 года в России вступил в силу так называемый "закон Яровой", который обязал операторов телекоммуникационных услуг хранить ключи для расшифровки переписки пользователей и предоставлять их ФСБ России. В Telegram признали это требование технически невыполнимым, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей, а серверы мессенджера их не получают, и антиконституционным.

Последовала серия судов, результатом которой стало решение суда от 13 апреля 2018 года в пользу Роскомнадзора, которое фактически дало старт процессу блокирования мессенджера на территории России. Сопровождался массой курьезных и откровенно опасных случаев, когда блокировались другие важные для работы сервисы, в то время, как сам мессенджер продолжал беспрепятственно работать.



Методы блокировки мессенджера в России не принесли результатов

Жертвами необдуманных поступков российских властей стали другие мессенджеры, такие как Viber. Были зафиксированы сбои в системе регистрации билетов на авиарейсы, системы продажи электронных полисов, сети научных контактов Asianavenue, центрального хранилища библиотек Java, сайтов МГУ и других вузов, научных архивов. В течение 10 дней блокировки Telegram Роскомнадзор получил 46 тысяч жалоб.

В итоге, в течение всей кампании по технической реализации блокировки сервиса пострадали Google, Yahoo, Twitter, Facebook, "Вконтакте", "Одноклассники" и другие сервисы.

Интересный факт! За первую неделю блокировки мессенджер потерял в России 3% активных пользователей, но количество просмотров каналов увеличилась с 138,9 миллионов до 159,5 миллионов.

Все принятые Россией меры по блокированию приложения не принесли желаемого результата. Пользователи успешно обходят запрет десятками доступных способов. Само приложение использует технологии, которые делают блокировку сервиса практически невозможной. Доходит до абсурдного – государственные службы и предприятия создают в телеграме "официальные" группы и даже ботов... Напоминаю, приложение в России официально запрещено на законодательном уровне.

Как будет дальше – неизвестно, однако 22 апреля 2020 года депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия" подготовили законопроект о прекращении блокировок Telegram.

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Что умеет Telegram

Функционально Telegram похож на другие мессенджеры, но по заявлению создателей программы, его главные преимущества перед конкурентами (WhatsApp, Facebook Messenger, Viber) – скорость, защищенность, хранение данных в облаке и бесплатность.

Чаты в телеграм

Чаты создаются для общения, все участники могут в них писать и обладают одинаковыми правами (кроме администратора). Здесь все понятно, все мы очень хорошо знаем, что такое чат.

Общаться онлайн с друзьями;

Пересылать и получать файлы разных форматов (фото, аудио, видео и другие) объемом не более 1,5 ГБ;

Пересылать, самостоятельно создавать, бесплатно (в отличие от других мессенджеров) загружать стикеры;

Отправлять найденные в поисковых системах фото без сохранения в памяти устройства;

Записать и переслать звуковое сообщение;

Чаты в Telegram

Вы можете создавать групповые чаты с количеством участников до 200, в том числе закрытые. Последние возможны благодаря шифрованию, которое гарантирует, что переписка не станет известна посторонним людям, даже если к ним попадет телефон.

Для этого существует таймер "самоуничтожения" сообщений. При его активации, через определенное время, сообщения будут удалены из чата и памяти телефона и сервера. Причем, если будет сделано фото экрана с сообщениями, то отправитель получит уведомление об этом.

Каналы в Telegram

Каналы же созданы для распространения информации. Они являются аналогами блогов, сообществ в фейсбуке, а некоторым удается создать полноценное СМИ. Все работает в формате новостной ленты: выбираете интересные каналы, подписываетесь, получаете интересную информацию прямо в мессенджере.

Существует множество инструментов и ботов, которые призваны помочь создателям каналов разнообразить их и сделать более функциональными и интересными.

Боты в Telegram

Отличительной особенностью Telegram от других мессенджеров является наличие ботов с помощью которых вы можете найти почти все, что вас интересует, следить за обновлениями различных СМИ и других источников информации, играть в игры, решать любые повседневные задачи и еще много чего другого.

По сути, это означает, что для вас этот мессенджер может оказаться полезной программой даже если вы не имеете в ней ни одного знакомого человека, ведь кроме общения со знакомыми Telegram предоставляет большой спектр возможностей для своих пользователей, которые порой никак не связаны с общением.

Боты в Telegram

Управление ботами происходит очень просто – с помощью команд, перечень которых, как правило, располагается справа от окна для ввода сообщения и обозначен или "/", или четырьмя маленькими квадратами. Встречаются и другие способы управления. Но, беспокоиться нечего, все они интуитивно понятны и вы без проблем разберетесь.

Поиск каналов и ботов

Каналы, по желанию их создателя, могут быть частными или публичными. Публичный канал можно найти через поиск в телеграме или пройдя по ссылке размещенной в Интернете.

К частному каналу можно присоединиться только если вас пригласят в него в приложении или отправят вам временную ссылку на канал. Через поиск такой канал найти не получится.

По такой же схеме происходит поиск ботов. Каждый из них имеет название и ссылку, если открыт для поиска.

Защищенность

Именно защита сообщений от перехвата и посторонних глаз стала основой популярности мессенджера. Важно знать, что письма в Telegram надежно зашифрованы и могут самоликвидироваться.

Данные в дата-центрах хранятся на дисках в зашифрованном виде, каждый кластер зашифрован отдельным ключом, который хранится в другом кластере под другой юрисдикцией. То есть даже если кто-то руками доберется до этих дисков, им еще придется мозг поломать, чтобы ваши сообщения перечитать.



Telegram самый защищенный бесплатный мессенджер

Что же касается сообщений которые самоликвидируются, то они вообще не хранятся нигде. К свободе слова и ее защищенности создатели относятся по-особому серьезно. Именно поэтому создатели месенджера практически каждый год устраивают хакерские конкурсы, чтобы обнаружить дыру в системе. Победитель, если такой будет – уйдет с деньгами, а сервис станет более защищенным.

Дата-центры расположены в разных городах-странах-континентах, у каждого – своя юрисдикция. Сообщения отправляются за секунду, или даже меньше. Разработчики утверждают, что их сервис – самый быстрый.

Бонусом является и облачная структура платформы. Для хранения информации используются удаленные серверы, поэтому доступ к сообщениям вы можете получить со всех устройств.

Скандалы

Как вы уже могли понять – Telegram надежно защищенное приложение. Вы можете быть уверены в том, что ваша информация не попадет в чужие руки, если вы делаете все правильно. Это самое большое преимущество сервиса и одновременно – его самая большая проблема.

Дело в том, что такая защищенность привлекает внимание разного рода мошенников и других преступников. Именно из-за этого мессенджер постоянно критикуют вменяя ему даже то, что он является опасным интрументом в руках террористов.

Высокий уровень защищенности гарантирует анонимность, а это привело к тому, что Telegram используют для разного рода информационных "сливов" и упреков. Мессенджер активно используют, как инструмент пропаганды и распространения непроверенной и откровенно неправдивой информации.



Telegram часто используют для сливов

Здесь не нужно заглядывать далеко в прошлое. чтобы вспомнить яркие истории не совсем честного использования платформы. Именно сейчас идет скандал вокруг утечки данных миллионов украинцев. Несколько дней назад в Telegram появился бот UA Baza. По запросу он может выдать персональные данные и документы украинцев. Таким образом практически в открытый доступ попали данные 26 миллионов документов.

В Министерстве цифровой трансформации Украины отрицали любую причастность сервиса Дия к утечке данных. Все объяснили тем, что платформа Дия не имеет собственной базы данных, а только отображает информацию из реестров.

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В полиции открыли уголовное дело и уже даже нашли "виновных". Правоохранители якобы выяснили, что информация с данными могла быть скопирована из сервиса Опендатабот. Создатели сервиса отрицали любую причастность к утечке, и объяснили, что Опендатабот содержит только публичную информацию, которую получают на портале открытых данных data.gov.ua, а также на официальном API Минюста.

"Слуги народа" предлагают заблокировать Telegram

"Зачем придумывать что-то новое, если можно украсть у соседа?" Очевидно, именно так подумала депутат от "Слуги Народа" Виктория Подгорная и предложила заблокировать Telegram в Украине. Очевидно учиться на провалах других не лучший метод, надо же еще и самому наломать дров.

По крайней мере Подгорная спросила мнение людей на своей странице в фейсбуке. Она поинтересовалась, не будет ли это ограничением свободы слова и также упомянула о том, что мессенджер часто используют для совершения преступлений.

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