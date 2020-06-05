Популярный мессенджер Telegram получил обновленную версию Telegram 6.2. Оно принесло в мессенджер несколько новых функций. Среди нововведений – редактор видео, анимированные фотографии, улучшенные GIF-реакции и тому подобное.

Как сказано на официальном блоге компании, Telegram добавил обновление редактора фотографий, который выпустили еще в 2015 году.

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Редактирование фото и видео

Теперь в редакторе появилась возможность обработки видео и размещение анимированных стикеров на видео и фото. Также редактор видео автоматически может улучшить качество изображения, пользователь может вручную отрегулировать яркость, насыщенность и другие параметры.



В Telegram можно добавлять GIF на видео / Скриншот

Стикеры

Теперь пользователи могут предоставлять анимированные стикеры на любые фото и видео. После этого снимок автоматически преобразуется в GIF. Кроме того, в панели GIF появился новый раздел "Популярные", а также разделы с подборками GIF из разных эмодзи.

Платная анимация

Доступной станет и новая плавная анимация. Ее можно использовать при отправке, редактировании и удалении сообщений. Правда, эта функция доступна только для пользователей Android.