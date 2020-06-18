Роскомнадзор решил разблокировать мессенджер Telegram на территории России. На такой шаг пошли после того, как CEO Telegram Павел Дуров выразил готовность противодействовать терроризму.

Как информирует российское издание ixbt.com, предварительно Роскомнадзор договорился с Генеральной прокуратурой России.

Интересно 15 стикеров в Telegram, которые стоит скачать

Детали

В начале июня к до российским властям обратился сам Дуров. Он просил разблокировать Telegram на территории страны.

По его словам, Telegram улучшил методы обнаружения и удаления опасного контента.

После этого, 15 июня в Госдуме зарегистрировали соответствующий законопроект. При этом решение аргументировали, что российские власти используют Telegram как один из своих официальных ресурсов.

Мы положительно оцениваем выраженную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму,

– говорят в Роскомнадзор.

Скандал Telegram и Роскомнадзора

В апреле 2018 года российский суд разрешил Роскомнадзор заблокировать Telegram на территории России. Причиной стал отказ мессенджера передавать ФСБ ключи шифрования, которые позволили бы им получить доступ к сообщениям пользователей. Тогда власть аргументировала такое решение тем, что это облегчит им борьбу с терроризмом на территории страны. Очевидно, что на самом деле это стало очередным инструментом для контроля.

Запрет мессенджера вызвал акции протеста. Россияне также нашли несколько методов, чтобы легко обойти блокировку.