Telegram для Android и iOS получил масштабное обновление: детали

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Telegram для Android и iOS получил масштабное обновление
Telegram для Android и iOS получил масштабное обновление / unsplash

Популярный мессенджер Telegram получил очередное обновление. Новый патч включает большое количество дополнений и улучшений и уже доступен для устройств на базе Android и iOS.

Беззвучные сообщения. Такие послания при поступлении не будут издавать звуки. Функция будет полезна, когда нужно отправить сообщение человеку, который находится, скажем, на встрече или на лекции.

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Для передачи беззвучного сообщение достаточно удерживать кнопку отправки. Получатель увидит сообщение, но звук поступления воспроизводиться не будет. Заметим, функция также работает в группах.


В Telegram можно отправлять беззвучные сообщение

Другие полезные обновления. Реализован так называемый "Медленный режим" (Slow Mode). Он позволяет администраторам групп выбирать, как часто участники могут отправлять сообщения. Для администраторов группы теперь можно указать должность – например, "основатель" или "модератор".


В чатах Telegram можно выбрать должность для администраторов

Кроме того, стоит выделить новые эмодзи с анимацией. Они доступны, если отправить отдельным сообщением, скажем, "сердце" или жест "большой палец вверх".

В настройках чатов можно отключить зацикленное воспроизведения анимированных стикеров.

С другими изменениями в обновлении можно ознакомиться здесь.


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Теги: Новости Техно Техно Интернет Telegram Соцсети Приложения
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