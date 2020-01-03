Telegram обновится на Android и iOS: пользователей ожидает несколько важных изменений
Популярный мессенджер Telegram получил обновление для устройств на Android и iOS. Сервис получает несколько важных изменений, например редактор тем в версии 2.0.
Кроме того, с обновлением пользователи смогут создавать собственные цвета для всей программы, например для фона или сообщения.
Интересно: 15 стикеров в Telegram, которые стоит скачать
Также пользователи смогут поделиться темами с другими пользователями. Можно выбрать как уже готовый шаблон, так и создать вручную.
Еще одна интересная функция, которую получит Telegram, – Send When Online (отправить, когда онлайн). Новая услуга предусматривает отправлять сообщения в приложении, которые будут отправляться только в режиме онлайн.
Другие интересные функции в Telegram для Android и iOS:
- Усовершенствованная функция "поделиться местоположением на карте"
- Изменен список – после обновления можно будет просматривать результаты поиска
- Поддержка подкастов и аудиокниг, теперь мессенджер фиксирует, где вы остановились при прослушивании файла. Также есть режим для быстрого воспроизведения.
- Ночной режим стал еще доступнее – его можно активировать с помощью кнопки на экране меню
- Еще одна интересная функция, которая пока доступна только для пользователей Android – это возможность выбрать несколько человек, чтобы одновременно поделиться информацией из других приложений
- При этом для пользователей iOS существует возможность настройки размера всего текста
Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно