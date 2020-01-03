Telegram обновится на Android и iOS: пользователей ожидает несколько важных изменений

Популярный мессенджер Telegram получил обновление для устройств на Android и iOS. Сервис получает несколько важных изменений, например редактор тем в версии 2.0.

Кроме того, с обновлением пользователи смогут создавать собственные цвета для всей программы, например для фона или сообщения.

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Также пользователи смогут поделиться темами с другими пользователями. Можно выбрать как уже готовый шаблон, так и создать вручную.

Еще одна интересная функция, которую получит Telegram, – Send When Online (отправить, когда онлайн). Новая услуга предусматривает отправлять сообщения в приложении, которые будут отправляться только в режиме онлайн.

Другие интересные функции в Telegram для Android и iOS:

Усовершенствованная функция "поделиться местоположением на карте"



Изменен список – после обновления можно будет просматривать результаты поиска



Поддержка подкастов и аудиокниг, теперь мессенджер фиксирует, где вы остановились при прослушивании файла. Также есть режим для быстрого воспроизведения.



Ночной режим стал еще доступнее – его можно активировать с помощью кнопки на экране меню



Еще одна интересная функция, которая пока доступна только для пользователей Android – это возможность выбрать несколько человек, чтобы одновременно поделиться информацией из других приложений



При этом для пользователей iOS существует возможность настройки размера всего текста

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