Telegram получил масштабное обновление: что изменится

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Telegram получил масштабное обновление
Telegram получил масштабное обновление / unsplash

Разработчики популярного мессенджера Telegram продолжают его активно обновлять. В очередном патче пользователей ждет существенный список изменений.

Отправка сообщений по расписанию. Одной из самых ожидаемых функций, помимо введения возможности скрыть номер, стала отправка сообщений по расписанию.

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Новая функциональность доступна в Telegram версии 5.11. Для публикации сообщения в точное время, необходимо набрать текст месседжа, а потом при отправке удерживать соответствующую иконку. После чего останется выбрать дату и время.

Смена оформления. Дополнительно разработчики добавили возможность кастомизации установленных тем: регулирование размера шрифта и изменение оттенка цвета. При желании можно создать собственную цветовую тему всего в несколько тапов. Для пользователей публичных чатов обновление темы будет работать для каждого участника.

Выделение части сообщения. Владельцы гаджетов на iOS получили возможность выделять часть отправленного сообщения. Для раскрытия дополнительного меню необходимо удерживать сообщение в течение одной секунды, после чего появится маркер выделения фрагмента текста.

Кроме того, в Telegram добавили больше анимированных стикеров. Обновление уже доступно в магазинах Google Play и App Store.

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Теги: Telegram Приложения Новости Техно Интернет Техно
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