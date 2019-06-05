Telegram получил ряд полезных нововведений: детали обновления

Популярный мессенджер Telegram получил свежее обновление. Кроме новых настроек конфиденциальности, у пользователей появится возможность комментировать публикации.

Возможность комментирования сообщения. В официальном блоге Telegram сообщается, чтобы добавить комментарий, администратору канала нужно создать специального бота. После этого, появляется кнопка комментариев под публикациями.

Читайте также: YouTube изменил свою политику в отношении детских стримов

Нажав ее, пользователь будет перенаправлен на специальный сайт, авторизация для которого уже будет пройдена. На сайте нужно оставить комментарий, специальный бот отправит владельцу канала.

Владельцы канала смогут видеть комментарии в специальных частных группах. Кроме того, пользователи смогут обсуждать публикации каналов и общаться в специальных чатах.

Конфиденциальность и безопасность. Также, Telegram повысил конфиденциальность переписки. Теперь пользователи могут выбирать, в каких группах и чатах их номера телефона видно, а в каких нет.

Другие функции. Кроме того, Telegram запустил улучшенных ботов, которые позволяют входить на сайты с помощью учетной записи в мессенджере.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно