Telegram получил ряд полезных нововведений: детали обновления

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Telegram получил ряд полезных нововведений: детали обновления
Telegram получил ряд полезных нововведений: детали обновления / Unsplash

Популярный мессенджер Telegram получил свежее обновление. Кроме новых настроек конфиденциальности, у пользователей появится возможность комментировать публикации.

Возможность комментирования сообщения. В официальном блоге Telegram сообщается, чтобы добавить комментарий, администратору канала нужно создать специального бота. После этого, появляется кнопка комментариев под публикациями.

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Нажав ее, пользователь будет перенаправлен на специальный сайт, авторизация для которого уже будет пройдена. На сайте нужно оставить комментарий, специальный бот отправит владельцу канала.

via GIPHY

Владельцы канала смогут видеть комментарии в специальных частных группах. Кроме того, пользователи смогут обсуждать публикации каналов и общаться в специальных чатах.

Конфиденциальность и безопасность. Также, Telegram повысил конфиденциальность переписки. Теперь пользователи могут выбирать, в каких группах и чатах их номера телефона видно, а в каких нет.

Другие функции. Кроме того, Telegram запустил улучшенных ботов, которые позволяют входить на сайты с помощью учетной записи в мессенджере.

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Теги: Техно Интернет Новости Техно Telegram
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