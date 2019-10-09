Telegram запустил Grams Wallet: как пользоваться кошельком
Популярный мессенджер Telegram сделал доступным для пользователей пользование кошельком Grams Wallet. Также там рассказали, как пользоваться этой платежной системой.
Эти правила опубликованы на сайте Telegram.
Как рассказали в компании, кошелек будет доступен как в отдельном приложении, так и внутри Telegram. Причем пользователи, которым нет 18 лет, не будут иметь доступа к кошельку.
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Важно! Если пользователь потеряет доступ к кошельку, то администрация не сможет восстановить учетную запись. Кроме того, компания не будет нести ответственность за любые убытки пользователя, превышающие 10 долларов.
Мессенджер также может в любое время приостановить или отключить учетную запись пользователя, причем причину объяснять не будут.
Все транзакции кошелька будут проверяться и записываться в криптовалюте блокчейн. При этом компания также отрицает контроль над блокчейном Telegram Open Network (TON).
В правилах пользования указано, что третьи лица смогут предоставлять свои услуги и контент, связанный с кошельком. Но ответственность за убытки и вред Telegram нести не будет. Там отмечают, что использование блокчейна TON осуществляется на свой страх и риск.
Что известно о Grams Wallet?
Это криптокошелек для хранения криптовалюты и защиты данных. При этом в нем можно хранить не только коин платформы TON, но и другие криптомонеты.
Главная специфика кошелька – двойное шифрование, которое обеспечит высокую надежность и анонимность проводимых операций. Однако за проведение транзакций с монетами других криптовалют нужно будет платить небольшую комиссию.
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