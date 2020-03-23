Телескоп "Хаббл" сфотографировал галактику, похожую на сладкую вату

Несмотря на свой почтенный возраст, телескоп "Хаббл" продолжает делать удивительные открытия. Недавно он обнаружил двойника Млечного пути, а позже подтвердил существование кольцевой галактики. Новые снимки показали галактику NGC 4237, которая напоминает сладкую вату.

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Детали открытия

Галактика NGC 4237 находится на расстоянии около 60 миллионов световых лет от Земли в созвездии Кома Беренис (Волосы Вероники). В астрономии она классифицируется как хлопьевидная спиральная галактика, сообщает Space telescope.

Это означает, что ее "рукава" не имеют четко заметных отличий друг от друга, при этом им свойственна неоднородность и прерывистость. Такая хаотичность предоставляет NGC 4237 пушистый вид, напоминающий сладкую вату.



Галактика NGC 4237 / Фото ESA Hubble Images and Videos

Как сообщают исследователи, их интересует яркая центральная часть NGC 4237, которая представляет собой большую выпуклость, изучение которой позволит понять механизм эволюции спиральных галактик. Кроме того, это раскроет тайну рост сверхмассивных черных дыр, которые находятся в центре большинства таких галактик.

Предполагается, что масса черной дыры в центре галактики связана с размером ее выпуклости. Однако точных сведений о связи размера выпуклости с массой черной дыры пока нет. Астрономы надеются получить больше данных о подобных галактиках, прежде чем делать выводы.

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