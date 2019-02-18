Телескоп Hubble сделал новые невероятные фото Урана и Нептуна

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Уран и Нептун
Уран и Нептун / Hubble

Астрономам удалось сделать новые снимки ледяных гигантов Урана и Нептуна. Телескопу Hubble удалось зафиксировать полярную шапку из облаков на Уране и темный шторм на Нептуне.

Новые снимки были получены телескопом в рамках программы OPAL (Outer Planet Atmospheres Legacy), в ходе которой проводятся ежегодные наблюдения за этими планетами, сообщается на официальном сайте Hubble.

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Уран. На северном полюсе Урана видно гигантскую яркую область белого цвета, которую назвали "полярной шапкой". Она, возможно, является долговременным штормом и могла образоваться из-за сезонных изменений в атмосферных потоках. Когда "Вояджер-2" пролетал мимо Урана в 1986 году, эта структура была менее заметной, а на планете была зима, в то время как сейчас середина летнего периода.

Уран
Снимок Урана

Нептун. На снимке Нептуна виден темный антициклон, появившийся в летний период в южном полушарии планеты. Это четвертый по счету антициклон, наблюдавшийся телескопом.

Еще два подобных атмосферных явления были обнаружены космическим аппаратом "Вояджер-2" в 1989 году, тогда было открыто Большое темное пятно, диаметр которого всего лишь в три раза меньше юпитерианского урагана Большое красное пятно.

Нептун
Снимок Нептуна

Ранее телескоп уже проследил за судьбой одного из таких штормов. Рядом с темным штормом видны ярко-белые облака-компаньоны, которые формируются во время движения вверх воздушного потока, что встречается с вихрем, из-за чего начинается образование кристаллов метанового льда. Похожие облака образуются на Земле над горами.

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Теги: Техно Космос Hubble
Источник: 24 Канал
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