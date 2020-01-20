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Телескоп Hubble зафиксировал минимальные скопления темной материи во Вселенной

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Иллюстративное фото / NASA

Согласно официальной гипотезе – галактики заключены в облака темной материи. Это неуловимое вещество состоит из частиц, которые медленно двигаются и объединяются, образуя структуры различной массы и протяженности. Космический телескоп Hubble обнаружил маленькие скопления темной материи, используя новую технику наблюдения.

С помощью нового метода ученые космического агентства NASA выяснили, что темная материя образует гораздо меньшие скопления, чем считалось ранее, сообщает Slashgear.

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Это полностью согласуется с гипотезой "холодной материи". Так, предполагалось, что некоторые структуры по размерам могут быть больше, чем галактики, а другие не превышают массу обычного самолета.


Фото сделанное с помощью телескопа Hubble

Новый подход к поиску темной материи

Новая техника поиска не опирается на гравитационное воздействие звезд, как индикатор темной материи. Вместо этого исследователи изучали восемь квазаров, вращающихся вокруг черных дыр. Как объясняют астрономы, свет, исходящий от газа, циркулирующий вокруг каждой из черных дыр, деформируется под действием силы тяжести галактики на переднем плане и действует как увеличительная линза.


Hubble использует эффект гравитационного линзирования для поиска темной материи

Благодаря этому удалось обнаружить скопление темной материи вдоль линии обзора, а также внутри и вокруг галактик. Команда отмечает, что восемь квазаров и галактик были выровнены достаточно точно, чтобы эффект искажения дал четыре изображения каждого квазара.

К слову, ранее ученые создали "невозможный" материал для поиска темной материи, благодаря свойствам которого удастся ближе подобраться к разгадке этой и других тайн Вселенной.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Космос Hubble NASA Новости Техно
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