Телескоп Hubble зафиксировал невероятное явление: фото
Космический телескоп Hubble недавно сфотографировал уникальное явление – слияние пары галактик NGC 6052, находящихся в созвездии Геркулеса.
Объект NGC 6052 известен уже давно: он был впервые замечен еще в 1784 году астрономом Уильямом Гершелем. Об этом сообщает Popmech.
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Правда, сначала считалось, что объект представляет собой всего лишь одну галактику. В дальнейшем астрономы обнаружили, что действительно NGC 6052 – это пара галактик, находящихся в процессе слияния и, вероятно, в результате образуют одну стабильную галактику.
Телескоп Hubble зафиксировал слияние двух галактик
Объект располагается в созвездии Геркулеса, примерно в 230 миллионах световых лет от Земли.
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