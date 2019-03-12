Телескоп Hubble зафиксировал невероятное явление: фото

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Телескоп Hubble зафиксировал невероятное явление: фото
Телескоп Hubble зафиксировал невероятное явление: фото / Popmech.ru

Космический телескоп Hubble недавно сфотографировал уникальное явление – слияние пары галактик NGC 6052, находящихся в созвездии Геркулеса.

Объект NGC 6052 известен уже давно: он был впервые замечен еще в 1784 году астрономом Уильямом Гершелем. Об этом сообщает Popmech.

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Правда, сначала считалось, что объект представляет собой всего лишь одну галактику. В дальнейшем астрономы обнаружили, что действительно NGC 6052 – это пара галактик, находящихся в процессе слияния и, вероятно, в результате образуют одну стабильную галактику.

Телескоп Hubble зафіксував злиття двох галактик
Телескоп Hubble зафиксировал слияние двух галактик

Объект располагается в созвездии Геркулеса, примерно в 230 миллионах световых лет от Земли.

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Теги: Новости Техно Техно Hubble Космос
Источник: 24 Канал
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