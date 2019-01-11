Телескоп TESS открыл свою третью экзопланету: детали

Космический телескоп TESS открыл свою третью планету – суб-Нептун HD21749b, которая вращается вокруг оранжевого карлика на расстоянии 53 световых лет от Солнца. Кроме того, ученые обнаружили данные, которые указывают на то, что звезда может иметь еще одну планету.

Об этом сообщает ArXiv.org.

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В новой работе группа астрономов во главе с Дианой Драгомир сообщила об открытии новой экзопланеты HD21749b. Ученые обнаружили новую планету во время анализа данных, которые телескоп собрал в период с 25 июля по 14 октября 2018 года. В дальнейшем открытие получило подтверждение на основании данных, полученных приемниками эшелле-спектрографа HARPS на телескопе в Ла-Силья и Planet Finder Spectrograph на одном из Магеланових телескопов.



Характеристики планеты HD21749b

HD21749b находится в системе яркого оранжевого карлика, расположенного на расстоянии около 53 световых лет от Земли в созвездии Сетки. Планета имеет самый длинный орбитальный период из трех планет, открытых до сих пор телескопом, который составляет 36 дней. Оценка массы для экзопланеты составляет около 23,2 массы Земли, а радиус – 2,84 радиуса Земли. Предполагается, что она относится к категории суб-Нептунов и имеет плотную атмосферу; равновесная температура планеты оценивается в 423 градуса Кельвина.

Кроме того, есть данные, указывающие на то, что у звезды может быть еще одна экзопланета – TOI 186.02 – с массой 0,7 масс Земли и периодом обращения 7,8 дня. Это, однако, пока не подтверждено.

Что такое TESS? Это космический телескоп, который позиционируют как частичную замену телескопа "Кеплер". TESS запустили в космос в апреле 2018 года и он предназначен для поиска новых экзопланет. Аппарат оснащен четырьмя телескопами с матрицами разрешением 16,8 мегапикселей, каждый из которых имеет поле зрения 24 на 24 градуса. Раз в 27 дней телескоп меняет зону наблюдения и за два года основной миссии создает карту, которая покрывает 85% всей небесной сферы.

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