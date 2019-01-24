Телескоп зафиксировал "последний вздох" умирающей звезды

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Снимок туманности ESO 577-24
Снимок туманности ESO 577-24 / eso.org

Ученым удалось получить снимок туманности ESO 577-24 – это остатки умирающей звезды. Фото астрономы получили с помощью очень большого телескопа ESO.

Снимок обнародован на сайте Европейской южной обсерватории. Там также сказано, что возраст этой туманности составляет около 10 тысяч лет.

Туманность ESO 577-24 открыли в 1950-х годах во время обзора неба Паломарской обсерватории. Она внесена в Каталог планетарных туманностей Эйбелл.

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ESO 577-24 находится на расстоянии 1400 световых лет от Земли. Когда-то эта туманность была гигантской звездой, которая сбросила свои внешние слои и превратилась в маленькое и горячее карликовое светило. Этот остаток будет постепенно остывать и исчезать.

При этом ядро ​​умирающей звезды излучает интенсивное ультрафиолетовое излучение, это и есть туманность, которую может увидеть и зафиксировать телескоп.

Туманность ESO 577-24

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Теги: Техно Космос
Источник: Техно
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