Телескоп зафиксировал слияния двух галактик

Астрономы с помощью телескопа Spitzer увидели редкие кадры слияния галактик. Такое слияние приводит к неминуемой гибели звезд.

Как пишет naked-science, уникальные снимки обнародовала Лаборатория реактивного движения NASA. На данный момент галактики не слились окончательно, но они уже мощно влияют друг на друга гравитацией.

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Сила притяжения приведет к остановке образования новых звезд, поэтому галактике остается лишь медленно угасать.

Почему это важные кадры. Сейчас слияния галактик происходит очень редко. При этом 6-9 миллиардов лет назад эти процессы происходили значительно чаще. Поэтому увидеть подобное слияние – действительно редкая возможность.



Как происходит слияние галактик

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