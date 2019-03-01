Телескоп зафиксировал слияния двух галактик
Астрономы с помощью телескопа Spitzer увидели редкие кадры слияния галактик. Такое слияние приводит к неминуемой гибели звезд.
Как пишет naked-science, уникальные снимки обнародовала Лаборатория реактивного движения NASA. На данный момент галактики не слились окончательно, но они уже мощно влияют друг на друга гравитацией.
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Сила притяжения приведет к остановке образования новых звезд, поэтому галактике остается лишь медленно угасать.
Почему это важные кадры. Сейчас слияния галактик происходит очень редко. При этом 6-9 миллиардов лет назад эти процессы происходили значительно чаще. Поэтому увидеть подобное слияние – действительно редкая возможность.
Как происходит слияние галактик
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