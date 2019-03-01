Телескоп зафиксировал слияния двух галактик

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Слияние галактик
Слияние галактик

Астрономы с помощью телескопа Spitzer увидели редкие кадры слияния галактик. Такое слияние приводит к неминуемой гибели звезд.

Как пишет naked-science, уникальные снимки обнародовала Лаборатория реактивного движения NASA. На данный момент галактики не слились окончательно, но они уже мощно влияют друг на друга гравитацией.

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Сила притяжения приведет к остановке образования новых звезд, поэтому галактике остается лишь медленно угасать.

Почему это важные кадры. Сейчас слияния галактик происходит очень редко. При этом 6-9 миллиардов лет назад эти процессы происходили значительно чаще. Поэтому увидеть подобное слияние – действительно редкая возможность.

Телескоп зафіксував злиття двох галактик
Как происходит слияние галактик

 

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Теги: Техно Новости Техно Космос
Источник: 24 Канал
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