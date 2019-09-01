Телевизор от Xiaomi Redmi TV по цене смартфона: технические детали и характеристики новинки

В Китае состоялась презентация первого телевизора бренда Redmi – Redmi TV. Устройство представили в одной модификации с диагональю 70 дюймов. Как и в случае с другой продукцией, производитель предлагает внушительные характеристики по весьма доступной цене.

Redmi TV оснащен 70-дюймовой панелью с разрешением Ultra HD 4K и поддержкой расширенного динамического диапазона. Производитель утверждает, что площадь такого экрана на 60% больше в сравнении с 55-дюймовыми моделями.

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Оптимальным расстоянием для получения максимального удовольствия от просмотра контента на новом телевизоре является 1,9-2,8 метра.

Характеристики Redmi TV

Внутри новинки установлен четырехъядерный процессор Amlogic с частотой 1,5 ГГц и интегрированной графикой Mali-450 MP3. Заявлена поддержка Dolby Audio и DTS–HD. Объем оперативной памяти составляет 2 ГБ, а встроенной – 16 ГБ.

Есть возможность подключения внешних накопителей через два разъема USB. Среди остальных интерфейсов есть три HDMI, сетевой порт RJ-45, оптический аудиовыход S / PDIF, AV-вход, Bluetooth 4.2 и двухдиапазонный Wi-Fi 802.11 ac.



Телевизор Redmi TV от Xiaomi

Интерфейс Redmi TV представлен рекомендательной системой PatchWall, знакомой от телевизоров Xiaomi. Ее особенность заключается в возможности универсального поиска контента по всем установленным приложениям и персональные рекомендации с быстрым доступом к фильмам, сериалам или телешоу прямо с главного экрана.

Цена. Redmi TV поступит в продажу в Китае с 10 сентября по цене 531 доллар – 13 230 гривен. О доступности в других регионах пока нет информации.

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