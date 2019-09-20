Телевизоры Honor должны поступить в продажу в Украине

92 Читати новину українською
Телевизоры Honor должны поступить в продажу в Украине
Телевизоры Honor должны поступить в продажу в Украине / novinkiit.com

Недавно бренд Honor, принадлежащий компании Huawei, представил свой первый телевизор Honor Vision. Эта новинка может появиться и на украинском рынке.

Сейчас Honor ассоциируется со смартфонами и нательными гаджетами. Но, похоже, производитель взял курс на расширение сферы деятельности.

Как рассказал вице-президент Honor Europe Сэм Юан в комментарии gagadget.com, Honor Vision на фирменной операционной системе Harmony может поступить в продажу на украинский рынок.

Интересно: Флагманские смартфоны Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro представили официально: характеристики и цена

"У меня есть для вас хорошие новости. Украинский рынок – очень важен для нас. Сейчас мы проводим исследования – что хотят пользователи на локальном рынке. И мы готовы предлагать на вашем рынке все наши новые решения", – рассказал Сэм Юан.

Сем Юан.

Сэм Юан/ фото gagadget.com

Он также объяснил, почему бренд выбрал именно телевизоры для развития собственной экосистемы. По его словам, именно телевизор является центром умного дома и с его помощью можно управлять другими умными устройствами в доме (камерами наблюдения, освещением, воспроизведением звука и видео и т.д.).

"Сегодня телевизор – член семьи, который объединяет людей. С его помощью можно просматривать семейные фотоальбомы, смотреть видео или делать видеозвонки с большим количеством людей у ​​экрана – такую ​​возможность даст смартфон. Телевизор – это третий экран, после смартфона и планшета, которыми все сегодня пользуются. Наш телевизор позволяет транслировать контент со смартфона даже без установки дополнительных приложений – достаточно NFC на телефоне", – пояснил вице-президент Honor Europe.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Украина и Россия со временем могут заключить "большое соглашение"
сегодня
638
Теги: Техно Новости Техно Huawei Бытовая техника
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто такой Билл Гейтс: секреты успеха от основателя Microsoft
сегодня 07:02 Кто такой Билл Гейтс: секреты успеха от основателя Microsoft
Марія Бондар 985
Vivo Nex 3 5G представили официально: характеристики и цена смартфона с уникальным дисплеем
17 сентября 16:03 Vivo Nex 3 5G представили официально: характеристики и цена смартфона с уникальным дисплеем
1451
Кто такой Джефф Безос: биография и секреты успеха самого богатого человека планеты
17 сентября 08:03 Кто такой Джефф Безос: биография и секреты успеха самого богатого человека планеты
Анастасія Можаровська 10249
7 полезных сервисов в Viber
16 сентября 09:07 7 полезных сервисов в Viber
1941
Видео дня: как менялся iPhone в течение 12 лет
15 сентября 22:04 Видео дня: как менялся iPhone в течение 12 лет
377
Новости
Больше новостей
Залиште відгук