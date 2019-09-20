Телевизоры Honor должны поступить в продажу в Украине

Недавно бренд Honor, принадлежащий компании Huawei, представил свой первый телевизор Honor Vision. Эта новинка может появиться и на украинском рынке.

Сейчас Honor ассоциируется со смартфонами и нательными гаджетами. Но, похоже, производитель взял курс на расширение сферы деятельности.

Как рассказал вице-президент Honor Europe Сэм Юан в комментарии gagadget.com, Honor Vision на фирменной операционной системе Harmony может поступить в продажу на украинский рынок.

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"У меня есть для вас хорошие новости. Украинский рынок – очень важен для нас. Сейчас мы проводим исследования – что хотят пользователи на локальном рынке. И мы готовы предлагать на вашем рынке все наши новые решения", – рассказал Сэм Юан.

Сэм Юан/ фото gagadget.com

Он также объяснил, почему бренд выбрал именно телевизоры для развития собственной экосистемы. По его словам, именно телевизор является центром умного дома и с его помощью можно управлять другими умными устройствами в доме (камерами наблюдения, освещением, воспроизведением звука и видео и т.д.).

"Сегодня телевизор – член семьи, который объединяет людей. С его помощью можно просматривать семейные фотоальбомы, смотреть видео или делать видеозвонки с большим количеством людей у ​​экрана – такую ​​возможность даст смартфон. Телевизор – это третий экран, после смартфона и планшета, которыми все сегодня пользуются. Наш телевизор позволяет транслировать контент со смартфона даже без установки дополнительных приложений – достаточно NFC на телефоне", – пояснил вице-президент Honor Europe.

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