Xiaomi подарит пользователям 100 телевизоров

Китайский производитель Xiaomi уже уверенно закрепился на рынке телевизоров. В Китае компания продала уже более 10 миллионов телевизоров. Поэтому производитель решил сделать подарки своим клиентам.

Как передает gizmochina, Xiaomi пообещала подарить своим поклонникам 100 телевизоров, если продажи достигнут 10 миллионов устройств.

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Сейчас генеральный директор телевизионного подразделения Xiaomi заявил, что компания выполнит свое обещание и подарит этих 10 телевизоров.

Как будет происходить розыгрыш

Компания разыграет сотню телевизоров в период с 3 по 7 января. Каждую ночь будут объявлять по 20 победителей розыгрыша.

С января по ноябрь 2019 года компания Xiaomi заняла первое место на китайском рынке телевизоров, обойдя таких известных производителей телевизоров, как Skyworth, Hisense и TCL.

Кстати, Xiaomi доминирует на рынке телевизоров не только в Китае, но и в Индии, занимая 33% соответствующего рынка. В Украине телевизоры китайского производителя тоже имеют значительный спрос.

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