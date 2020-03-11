Tesla – первый автопроизводитель, который выпустил миллион электромобилей

Всего несколько лет назад мало кто верил, что Tesla сможет наладить производство электромобилей и выпустит хотя бы какое-то значительное количество машин. Однако недавно компания сообщила, что собрала свой миллионный электромобиль. Им стал новый кроссовер Model Y.

Глава Tesla Илон Маск объявил, что компания изготовила миллионный электромобиль, и опубликовал фотографию машины и команды, которая собрала ее.

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Congratulations Tesla team on making our 1,000,000th car!! pic.twitter.com/5M99a9LLQi — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2020

Ни один другой автопроизводитель не достиг таких показателей в изготовлении электромобилей. Достигнутый рубеж указывает, помимо прочего, на высокие продажи в первом квартале 2020 года, после открытия второго сборочного производства на Gigafactory в Шанхае.

В Китае Tesla планирует производить в год 150 000 единиц электромобилей. Вместе с фабрикой во Фримонте (США), которая выпускает 500 000 штук в год, общий объем годового производства компании должен достичь к концу года 650 000.

На основании прошлогодних показателей и новых данных это означает, что темпы производства компании Илона Маска сейчас равны примерно 40 000 единиц электромобилей в месяц.

Tesla лидирует на рынке электромобилей

В начале декабря прошлого года Tesla впервые обошла по совокупным продажам китайского автогиганта BYD, даже учитывая китайские подключаемые гибриды. По неофициальным подсчетам, с первого квартала 2014 по октябрь 2019 Tesla поставила 807 954 электромобиля, а BYD – 787 150 единиц.

Кстати, представленная в марте прошлого года Model Y может стать первым автомобилем компании, который появится раньше озвученного срока. Аналитики Deutsche Bank считают, что электрический кроссовер Model Y может появиться на дорогах уже в начале 2020 года, а не летом, как обещал Маск.

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