Tesla будет производить собственные аккумуляторы: компания закупила оборудование

Компания Илона Маска заключила соглашение на поставку специального оборудования для производства собственных батарей на все 4 фабрики, где собираются электромобили Tesla – в Фримонте, Неваде, Берлине и Шанхае.

Все больше признаков того, что батареи Tesla будут гибридными, чего в мире до сих пор никто не делал. Это позволит примерно на 25% увеличить запас хода автомобиля, сообщает Electrek.

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Обычно, когда речи идет об электромобиле с удлинителем хода (range extender), на ум приходит электромобиль на аккумуляторе с небольшим бензиновым двигателем внутреннего сгорания, который выступает в роли генератора для подзарядки батареи в случае необходимости.

Что предлагает Tesla

Похожую концепцию планирует реализовать Tesla – за исключением того, что запас хода увеличивается исключительно благодаря электричеству.

Команда канадского ученого Джеффа Дана из Университета Далхаузи с 2016 года сотрудничает с Маском и финансируется Tesla. Став частью специального научно-исследовательского подразделения, они уже разработали и запатентовали несколько инноваций в области аккумуляторов.

Свою новую идею – новый тип батареи, состоящей как из долговечных литий-ионных, так и из энергетически плотных литий-металлических элементов – они описали так:

"Повышение плотности энергии батарей снизит стоимость электромобилей и позволит увеличить запас хода. Замена графитового анода в традиционных литий-ионных элементах на литий-металлический значительно повысит плотность энергии. Однако литий-металлические аноды быстро теряют емкость и выходят из строя. Для того чтобы разработать элементы с высокой энергетической плотностью и сроком службы, мы предлагаем гибридные литий-ионные/литий-металлические элементы, которые изготавливаются путем нанесения литий-металла на графит".

Tesla будет производить батареи самостоятельно

Хотя обычно такой подход приводит к разрушению литий-ионных элементов, ученые добились стабильности благодаря электролиту из двойных солей. Кроме того, поскольку батареи не всегда работают на максимальной вместимости, гибридные элементы могут функционировать в литий-ионном режиме без существенного вреда для долговечности.

На практике это означает, что если литий-ионный аккумулятор предлагает запас хода на 300 км, то гибридный увеличит его примерно до 400 км.

Аккумуляторы Tesla

Все указывает на то, что Tesla вот-вот начнет производство собственных батарей, которые, возможно, будут гибридными. Ранее автопроизводитель уже приобрел компанию Hibar, которая специализируется на производстве оборудования для выпуска аккумуляторных элементов. Теперь стало известно, что Tesla подписала с большим корейским бизнес-конгломератом Hanwha Group контракт на поставку станков для изготовления аккумуляторов.

Причем появились сведения, что оборудование от Hanwha Group будет поставлено на все 4 фабрики Tesla, где производятся электромобили.

Собственные гибридные батареи сделают Tesla недосягаемыми для конкурентов

Маск стремится создать собственное производство аккумуляторов с целью довести стоимость батарей до 100 долларов за кВт-ч в массовом масштабе. То есть снизить текущую стоимость более чем на 50% (по экспертным оценкам, сейчас она составляет 158 долларов). Если у Маска это получится, он окажется недостижимым для конкурентов, чья удельная стоимость батарей будет в 2-2,5 раза дороже.

А буквально 10 дней назад Tesla запатентовала новый электрод батареи, ресурса которой хватит на миллион миль.

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