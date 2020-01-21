Tesla Cybertruck невероятно дешев в производстве – эксперт объяснил почему

Специалист Сэнди Манро, который раньше раскрутил до винтика Tesla Model 3, очень высоко оценил технологии в основе нового электропикапа Илона Маска. По его оценке, организация производства обойдется в семь раз дешевле, чем для аналогичного автомобиля с ДВС.

Команда Манро разбирает технику с 1988 года, готовя вместительные отчеты на заказ производителей или их конкурентов. В 2018 он развинтил одну из первых Tesla Model 3 и ругал Илона Маска за плохую организацию производства, утверждая, что даже ветеран среди электромобилей BMW i3 обходится в производстве дешевле.

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Впрочем, позже выяснилось, что Манро поспешил с выводами: разобрав второй электроседан и все тщательно посчитав, он назвал Model 3 чуть ли не самой прибыльной моделью на рынке. Теперь же он хвалит пикап Tesla Cybertruck, который пока не попал в руки его инженеров и даже не пущенный в серийное производство, пишет Electrek.

Почему Cybertruck дешев в производстве

На основании информации, представленной Tesla, фото и видео с презентации собственного опыта он утверждает, что благодаря уникальной структуре кузова начать производство пикапа Илон сможет почти бесплатно – по меркам автоиндустрии, конечно.

Крепкому кузову из космической стали (Ultra-Hard 30X Cold-Rolled), использование которой и обусловило знаменитый угловатый силуэт машины, нужен минимальный каркас для того, чтобы укрепить на нем шасси. Красить Cybertruck, судя по презентации, тоже никто не собирается.

По оценке Манро, капитальные затраты на производство 50 000 электропикапов Tesla достигают около 30 миллионов долларов. Такое же количество бензинового конкурента Ford F-150 будет стоить около 210 миллионов долларов.

Вердикт привлек внимание Илона Маска.

Анализ инжиниринга Tesla от Манро аккуратный – и в части преимуществ, и в части недостатков. Думаю, ему понравятся некоторые элементы корпуса Model Y,

– заявил основатель и глава Tesla.

Model Y – это компактный кроссовер на базе той же платформы, что и Model 3. Это ближайшая "товарная премьера" Tesla: продажи должны стартовать летом 2020 года. Хотя некоторые эксперты считают, что конвейер запустят даже раньше – впервые в истории марки.

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