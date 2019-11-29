Tesla Cybertruck впервые заметили на дороге: видео

Електропикап Tesla Cybertruck впервые сняли на видео, когда он проезжал по улице. Это первая возможность рассмотреть машину в реальных условиях, а также оценить ее размеры по сравнению с другими участниками трафика.

На видео видно, как Tesla Cybertruck проезжает по дороге общего пользования в потоке других автомобилей. Сразу за ним проезжает электромобиль Tesla Model X.

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Снял новый электропикап от Tesla пользователь Instagram chicago_roy. Видео снято недалеко от штаб-квартиры SpaceX в Хоторне, где проходила презентация модели.

Tesla Model X по сравнению с Cybertruck выглядит скромной малолитражкой, что помогает оценить внушительные размеры новинки. Впрочем, Маск уже задумался о выпуске меньшей по размерам версии нового пикапа – хотя пока это и долгосрочная перспектива.

Cybertruck может и не увидеть свет в таком дизайне, в котором его представил Маск. Дело в том, что в таком виде он может не пройти многих сертификаций безопасности, если Маск не предложит альтернативные варианты.

Tesla Cybertruck подвергли критике

Глава Австралийской программы оценки новых автомобилей (ANCAP) Джеймс Гудвин заявил, что дизайн Cybertruck не соответствует стандартам безопасности для пешеходов и владельцев двухколесного транспорта.

Представители компании заявление ANCAP еще не прокомментировали. Начало производства Cybertruck запланировано на 2021 год – не исключено, что к тому времени его конструкция подвергнется ряду изменений.

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