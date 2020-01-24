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Tesla готовит мощную беспроводную зарядку для смартфонов

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Tesla готовит мощную беспроводную зарядку для смартфонов / Unsplash

Компания Tesla известна, в первую очередь, своими электрокарами, однако в портфолио вендора есть и другие интересные продукты. Вслед за беспроводной зарядкой, которую в 2019 году представили для электрокара Model 3, компания планирует выпустить более передовую версию аксессуара.

Что известно о беспроводных зарядках Tesla

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Электрокар Tesla Model 3 оборудован интегрированной проводной зарядкой в центральной консоли машины. Однако в связи с появлением все большего количества смартфонов, оснащенных беспроводными катушками, спросом начали пользоваться соответствующие решения различных производителей, сообщает Electrek.

Теперь в базе данных американского регулятора FCC засветилась и новая беспроводная док-станция Tesla.


Tesla готовит мощную беспроводную зарядку

Детали о новой зарядке

  • Характеристики

По имеющейся информации, мощность зарядки аксессуара составит 7,5 Вт (против 5 Вт в предыдущей модели). По слухам, новинка будет совместима не с Tesla Model 3, а с более продвинутыми электрокарами компании – Model S и Model X.


Характеристики новой зарядки

  • Дата выхода и цена

Розничная цена и дата начала продаж беспроводной зарядки Tesla производителем пока не объявлены.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Электромобили Tesla Гаджеты Новости Техно Авто Техно Смартфоны
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