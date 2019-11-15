Tesla готовится к презентации электрического пикапа: что об этом известно

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Tesla Cybrtrk: дата презентации, детали и цена
Tesla Cybrtrk: дата презентации, детали и цена / unsplash

Илон Маск уже подтвердил дату анонса первого пикапа компании с электродвигателем, а компания Tesla уже начала рассылать приглашения на событие. Кроме того, на сайте ведомства по патентам и товарным знакам США обнаружили название будущей новинки.

Что известно о названии пикапа Tesla?

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Согласно зарегистрированному ранее патенту, в продажу "киберпанковский" пикап Tesla поступит под маркой Cybrtrk – соответствующий логотип был также запатентован производителем, сообщает CNET.

Причины, по которым компания "выкинула" гласные буквы, неизвестна. Пользователи в сети уже отмечают сложность чтения такого названия.


Название нового автомобиля Tesla

Приглашение на презентацию авто и характеристики Cybrtrk

Опубликованное приглашение выполнено в стилистике фильма "бегущий по лезвию". Детальные характеристики автомобиля по-прежнему неизвестны.

Приглашение на презентацию пикапа Tesla

Ранее Илон Маск сообщал, что модель будет напоминать "бронетранспортер из будущего" и превзойдет базовую модель Porsche 911 по ходовым характеристикам.

Дата презентации и цена

Презентация пикапа Tesla состоится 21 ноября в Лос-Анджелесе. Ожидается, что стоимость новинки на старте продаж составит около 50 000 долларов, а дальность пробега на одной "заправке" от электросети – до 800 километров.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Авто Цены Tesla Илон Маск Электромобили Искусственный интеллект
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