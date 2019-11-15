Tesla готовится к презентации электрического пикапа: что об этом известно
Илон Маск уже подтвердил дату анонса первого пикапа компании с электродвигателем, а компания Tesla уже начала рассылать приглашения на событие. Кроме того, на сайте ведомства по патентам и товарным знакам США обнаружили название будущей новинки.
Что известно о названии пикапа Tesla?
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Согласно зарегистрированному ранее патенту, в продажу "киберпанковский" пикап Tesla поступит под маркой Cybrtrk – соответствующий логотип был также запатентован производителем, сообщает CNET.
Причины, по которым компания "выкинула" гласные буквы, неизвестна. Пользователи в сети уже отмечают сложность чтения такого названия.
Название нового автомобиля Tesla
Приглашение на презентацию авто и характеристики Cybrtrk
Опубликованное приглашение выполнено в стилистике фильма "бегущий по лезвию". Детальные характеристики автомобиля по-прежнему неизвестны.
Приглашение на презентацию пикапа Tesla
Ранее Илон Маск сообщал, что модель будет напоминать "бронетранспортер из будущего" и превзойдет базовую модель Porsche 911 по ходовым характеристикам.
Дата презентации и цена
Презентация пикапа Tesla состоится 21 ноября в Лос-Анджелесе. Ожидается, что стоимость новинки на старте продаж составит около 50 000 долларов, а дальность пробега на одной "заправке" от электросети – до 800 километров.
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