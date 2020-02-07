Tesla лишила электромобиль Model S части функций при смене собственника

Tesla имеет возможность добавлять и удалять функции в своих электромобилях "беспроводным путем". Регулярное обновление программного обеспечения иногда выливается в неудобства для некоторых владельцев этих автомобилей.

Сайт Jalopnik рассказал интересную историю покупателя подержанного электромобиля Model S 75D с функциями Enhanced Autopilot и Full Self Driving (FSD).

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Детали истории

В ноябре прошлого года калифорнийский продавец подержанных автомобилей решил приобрести электромобиль Model S, выставленный компанией Tesla на аукцион. Машина была оснащена двумя упомянутыми функциями премиум-класса. Как утверждает покупатель, компания Tesla провела удаленный аудит автомобиля, а когда операция была осуществлена, установилось обновление программного обеспечения, которое отключило обе функции.

При обращении в Tesla покупателю сообщили, что автомобиль был "неправильно настроен для версий Autopilot, за которую не было уплачено". То же самое касается и функции FSD, поскольку по информации Tesla водитель не заплатил за эти функции.

Что здесь не так

Дело в том, что в условиях использования электромобилей Tesla называет единственную функцию, которая не подлежит передаче новому владельцу. Это Premium Connectivity. Но Autopilot и FSD связаны не с владельцем, а электромобилем. Другими словами, если кто-то покупает старый электромобиль, то покупает и обе эти функции.

Ситуация выглядит еще более запутанной, если учесть, что когда водитель обратился в Tesla, чтобы узнать, можно ли удалить указанные функции у подержанного электромобиля, консультант по продажам сказал, что это невозможно.

Судя по сообщениям на форуме автопроизводителя, эта ситуация не единственная в своем роде, но в некоторых случаях новым владельцам удавалось добиться восстановления удаленных ранее функций.

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