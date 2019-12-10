Tesla Model 3 на автопилоте врезалась в полицейскую машину: фотофакт

Электромобиль Tesla Model 3 под управлением автопилота попал в аварию. При чем он врезался в полицейскую машину. Это случилось в штате Коннектикут, США.

Как пишет BBC, Tesla врезалась в полицейскую и еще одну машину. Оба авто стояли неподвижно.

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Детали

Как рассказал водитель Tesla Model 3, он перевел режим вождения на автопилот, потому что хотел проверить собаку на заднем сидении.

Авария произошла утром на трассе 95 в Норволке. Полицейские остановились возле сломанной машины, их мигалка была включена. Они ждали эвакуатор. И внезапно наехал электрокар и врезался в заднюю часть полицейской машины. Удар был довольно сильный, поэтому по инерции, машина полиции ударила поломанную машину. В результате аварии никто не пострадал.

Как ситуацию комментируют в полиции

В полиции подчеркнули, что управление автопилотом не является оправданием для водителя, он все равно должен быть бдительным и следить, чтобы его авто не нарушало правила дорожного движения.

Поэтому водителя обвинили в неосмотрительном вождении и непреднамеренном создании угрозы на дороге.

Кстати, в компании Tesla тоже отмечают, что водители должны быть осторожны во время вождения, даже если авто едет на автопилоте. В частности, водителям не рекомендуют убирать руки с руля при использовании функции автопилота.

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