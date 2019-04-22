Tesla Model S взорвалась на одной из парковок Шанхая

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Tesla Model S
Tesla Model S / Unplugged Performance

Американский производитель электрокаров Tesla проводит собственное расследование самовозгорания автомобиля Tesla Model S, которое произошло на одной из парковок Шанхая. Заметим, видео с инцидентом наделало большого шума в сети.

Что произошло? Как сообщает BBC, на видео которое активно распространяли в китайской социальной сети Weibo, можно заметить появление дыма в припаркованном электромобиле.

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Через несколько секунд электрокар загорелся. Из-за возгорания Tesla несколько машин, которые были припаркованы рядом, сгорели.

К сожалению, невозможно определить источник, который опубликовал видео, так же возникли трудности с определением места воспламенения (по предварительной информации это одна из парковок Шанхая). Причину взрыва также сложно установить просто судя по видео.

Мы немедленно отправили на место происшествия команду специалистов и предоставляем поддержку местной власти в установлении фактов. Исходя из имеющейся на данный момент информации, никто не пострадал,
– отметили в Tesla.

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Теги: Новости Техно Техно Tesla Китай Авто Искусственный интеллект
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