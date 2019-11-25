Tesla может выпустить уменьшенную версию нового пикапа Cybertruck

Генеральный директор Tesla Илон Маск любит достаточно часто писать в своем твиттере. Именно так мы узнаем мельчайшие подробности будущих анонсов. В прошлое воскресенье Маск был особенно активным в своем микроблоге и рассказал, что в будущем Tesla может выпустить уменьшенную версию недавно представленного Cybertruck.

Кроме того глава Tesla поделился новыми данными относительно продаж футуристического электропикапа.

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Маск пошутил, что в будущей, уменьшенной версии Cybetruck будет еще меньше полигонов. Кроме этого он отметил, что уже в следующем году нас ждет несколько новых анонсов от компании.

Cybertruck – это наш последний продукт на некоторое время, но в следующем году будет несколько (преимущественно) неожиданных анонсов технологий,

– написал Маск.

Cybertruck is our last product unveil for a while, but there will be some (mostly) unexpected technology announcements next year — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2019

Рост продаж Cybetruck

Среди прочего Маск обратил внимание, что сейчас уже оформлено более 200 тысяч предварительных заказов на электропикап от Tesla.

Для сравнения, это примерно эквивалентно количеству предварительных заказов, которые Tesla получила на Model 3 в 2016 году – 134 тысяч за первые 24 часа, а 325 тысяч – в течение недели. В то же время, стоит отметить, что депозит предварительного заказа для Model 3 стоил 1 тысячу долларов, тогда как Cybertruck можно предварительно заказать всего за 100 долларов.

Кстати, Маск поделился некоторыми подробностями провального теста бронированного стекла Cybertruck. По его словам, предыдущие удары кувалдой по двери повредили основание стекла на окне пикапа, из-за чего стекло и не выдержало удара пули.

Cybertruck доступен в трех модификациях:

Базовая модель оборудована одним двигателем и задним приводом, запас хода – до 400 километров на одном заряде. Авто сможет разогнаться до 100 км/ч за 6,5 секунды. Производить модель начнут в 2021 году, она поступит в продажу с ценником 39 900 долларов.

Пикап с двумя двигателями, полным приводом, запасом хода до 480 километров сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 4,5 секунды. Эта модификация тоже сойдет с конвейера в 2021 году и обойдется покупателям в 49 900 долларов.

Полноприводная версия с тремя двигателями, запасом около 800 километров будет набирать "сотню" на спидометре всего за 2,9 секунды. Эту версию электрокара можно будет купить в 2022 году по цене 69 900 долларов.

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