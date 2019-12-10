Tesla на автопилоте врезалась в полицейскую машину

Рано утром в субботу Tesla Model 3 с работающим режимом автопилота врезалась в полицейскую машину на шоссе в Коннектикуте, где полицейские остановились для помощи заглохшему автомобилю и вызвали эвакуатор.

Автопилот Tesla попал в аварию

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Водитель Tesla признался, что не смотрел на дорогу – отвлекся, чтобы проверить, как себя чувствует собака на заднем сиденье. В Конгрессе уже призвали принять закон про автопилоты, поскольку считают, что предупреждений на сайте Tesla однозначно недостаточно, передает CNBC.

Детали инцидента

Tesla врезалась в стоящую в левой полосе полицейскую машину сзади. В фейсбук-аккаунте полиции штата указано, что у машины работала мигалка, кроме этого, были выставлены маячки аварийной остановки.

Водителю Tesla предъявлено обвинение в совершении нарушения и создании угрозы на дороге.

Фото аварии



Последствия столкновения Tesla Model 3 с автомобилем полиции



Водитель въехал в заднюю часть автомобиля полиции

Реакция власти

Инцидент прокомментировал сенатор от Коннектикута Ричард Блументаль: он считает необходимым принять закон, регулирующий действующие системы автоматической помощи водителю, в частности "автопилот" Tesla.

Этой аварии можно было избежать. Хотя автономные транспортные средства – революционная технология, сейчас она не готова к безопасному развертыванию. Конгресс должен принять меры для защиты населения от этих транспортных средств, пока их безопасность не будет гарантирована,

– отметил сенатор.

Полиция Коннектикута также призвала водителей "постоянно следить за тем, что происходит на дороге независимо от возможностей автомобиля".

Как работает автопилот Tesla

Сейчас функциональность автопилота ограничена. Автомобиль самостоятельно едет по своей полосе на шоссе, разгоняется и тормозит в случае необходимости. При съезде с хайвея автомобиль передает управление человеку. На сайте Tesla компания предупреждает, что системе необходим "постоянный активный надзор водителя". Однако фото читающих или спящих за рулем водителей Tesla превратилась в целый интернет-мем.



Водитель Tesla и пассажир спят прямо во время движения автомобиля по дороге



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