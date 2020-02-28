Tesla начинает строительство гигантской системы хранения энергии

Установка Tesla мощностью 1200 МВт /ч станет самой большой системой хранения энергии в мире. Она будет построена в Калифорнии, в округе Монтерей, и превзойдет в 10 раз по своей мощности другой подобный проект Tesla – Hornsdale в Южной Австралии. Установку возведут на месте устаревшей газовой электростанции, она позволит накапливать энергию солнца и ветра.

Tesla получила финальное разрешение на переоборудование газовой электростанции Moss Landing в Калифорнии. По плану, она должна превратиться в огромную установку для накопления энергии ветра и солнца, сообщает Clean Technica. Проект получил единодушное одобрение Комиссии по планированию округа Монтерей.

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Подробнее о станции Tesla

Сейчас электростанция, которая когда-то обслуживала огромную территорию, постепенно выводится из эксплуатации и производит около 10% от прежних объемов энергии. Однако уже вскоре на ее территории разместится 449 аккумуляторов Megapack суммарной мощностью 1200 МВт/ч.

Сейчас крупнейшей системой хранения энергии считается проект Tesla Hornsdale мощностью 129 МВт/ч. На момент строительства он был в три раза мощнее конкурентов. Однако новая установка превзойдет его в 10 раз.

Для чего Tesla строит новую станцию

Главной задачей установки будет накопление энергии ветра и солнца. Система позволит сглаживать пики потребления и поставлять электричество ночью и в безветренную погоду.

Одобрение властей округа было последним пунктом перед стартом работ на объекте. Планируется, что они начнутся уже в следующем месяце, а в эксплуатацию система будет введена до конца года.

Кто еще работает над проектом

Партнером Tesla в рамках проекта стала Pacific Gas and Electric. Кроме Moss Landing, они ведут работы по созданию еще трех систем накопления энергии, которые заменят несколько газовых электростанций.

Несколько дней назад появилась информация о новом проекте Tesla под названием Roadrunner. Речь о производстве дешевых аккумуляторов для электромобилей с увеличенным запасом хода. Возможно, одну из таких батарей покажут в действии уже в апреле.

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