Tesla откажется от кобальта в своих аккумуляторах

Компания Илона Маска на пути к заключению революционного соглашения – автопроизводитель хочет использовать в своих машинах безкобальтовые литиевые батареи. Сначала ими начнут комплектоваться электромобили Model 3 китайского производства, а впоследствии эта практика может быть расширена на другие производственные площадки.

Отказ от кобальта позволит Маску существенно снизить стоимость своих автомобилей для покупателей и одновременно заметно нарастить прибыль Tesla, пишет cleantechnica.

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Недавно стало известно, что Tesla собирается перейти на новую добавку для электролита литий-ионных аккумуляторов, которая ранее применялась компанией только в производстве промышленных батарей. Эту технологию впервые стали применять на шанхайской фабрике, где выпускают электромобили Model 3.

Чем Tesla заменит кобальт

Появилась информация, что Tesla может начать использовать литий-железо-фосфатные аккумуляторы (LFP), гораздо менее популярные в автомобилестроении, чем никель-магний-кобальтовые (NMC). Они отличаются низкой энергоемкостью, и их используют лишь некоторые китайские компании. Однако китайская компания CATL работает над повышением их вместимости и безопасности.

Источники знакомые с ситуацией сообщают, что переговоры с CATL вышли на завершающую стадию. Если сделка будет достигнута, себестоимость аккумулятора снизится на "двузначный процент". Tesla и CATL также воздержались от комментариев.

Использование батарей LFP позволит главе Tesla Илону Маску осуществить данное им в 2018 году обещание сократить использование кобальта "почти до нуля". Сейчас стоимость этого наиболее дорого компонента батареи составляет 35 500 долларов за тонну.



Капсула с батареями – часть элемента питания автомобилей Tesla

Что получит Tesla

Уменьшение стоимости аккумуляторов в электрокарах Tesla на 10-20% сделает их недосягаемыми для конкурентов. И это при том, что уже сегодня каждый аккумулятор обходится Маску на 25-40% дешевле, чем стоимость батарей ближайших конкурентов.

Стоимость комплектов цилиндрических батарей, используемых в автомобилях Tesla, составляет, как выяснили недавно любознательные исследователи, 158 долларов за кВт-ч. В то же время батареи Porsche Taycan и Chevrolet Bolt EV стоят по 200 долларов за кВт-час., а батареи BMW еще дороже – до 253 долларов за кВт-ч.

Если Маск уберет кобальт со своих батарей, он сможет больше зарабатывать на каждой проданной машине, оставив ценовую политику неизменной. Кроме этого он также сможет позволить себе заметно снизить стоимость своих электрокаров, сохранив их рентабельность, при этом продавая еще больше машин.

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Как это повлияет на акции автопроизводителя

Вполне вероятно, акции Tesla на фоне соглашения с CATL установят новый рекорд стоимости.

С учетом преимущества еще и в автомобильной электронике – по мнению издания Nikkei, Маск опережает в этой области традиционных производителей автомобилей минимум на 6 лет – компания будет чувствовать себя уверенно на рынке ценных бумаг.

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