Tesla переходит на "бесконтактный метод" продажи электромобилей

В связи с пандемией коронавируса Tesla выполнила требование правительства штата Калифорния и объявила о закрытии автомобильного завода в США на карантин. Однако компания продлила продажу электрокаров, а доставку новинок покупателям организовала весьма оригинальным способом.

Распространение заболевания привело к тому, что от работы отказались не только непродовольственные магазины, но и автосалоны. Чтобы не прекращать поставки, производитель прибегнул к "бесконтактному" способу передачи покупок, при котором заказчику не нужно напрямую общаться с кем-либо из представителей дилерского центра, сообщает slashgear.

Актуально Tesla таки закроет завод в США из-за коронавируса

Как действует "бесконтактный" метод доставки авто

Методика Tesla подразумевает предварительную установку покупателям фирменного мобильного приложения перед тем, как забрать новый электрокар со стоянки. Подойдя к машине, пользователь может разблокировать свое авто с помощью уникального беспроводного ключа.

Все необходимые документы будут находиться в салоне – новоиспеченному владельцу останется только подписать бумаги и оставить их на месте выдачи, не приближаясь к сотрудникам салона.

Новые условия продаж вступят в силу в США с 23 марта текущего года и, вероятно, будут действовать до окончания карантина.

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