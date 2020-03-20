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Tesla переходит на "бесконтактный метод" продажи электромобилей

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В связи с пандемией коронавируса Tesla выполнила требование правительства штата Калифорния и объявила о закрытии автомобильного завода в США на карантин. Однако компания продлила продажу электрокаров, а доставку новинок покупателям организовала весьма оригинальным способом.

Распространение заболевания привело к тому, что от работы отказались не только непродовольственные магазины, но и автосалоны. Чтобы не прекращать поставки, производитель прибегнул к "бесконтактному" способу передачи покупок, при котором заказчику не нужно напрямую общаться с кем-либо из представителей дилерского центра, сообщает slashgear.

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Как действует "бесконтактный" метод доставки авто

Методика Tesla подразумевает предварительную установку покупателям фирменного мобильного приложения перед тем, как забрать новый электрокар со стоянки. Подойдя к машине, пользователь может разблокировать свое авто с помощью уникального беспроводного ключа.

Все необходимые документы будут находиться в салоне – новоиспеченному владельцу останется только подписать бумаги и оставить их на месте выдачи, не приближаясь к сотрудникам салона.

Новые условия продаж вступят в силу в США с 23 марта текущего года и, вероятно, будут действовать до окончания карантина.

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Автор: Михаил Года
Теги: Коронавирус Covid-19 Техно Новости Техно Гаджеты Илон Маск Tesla
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