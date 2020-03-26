Tesla планирует использовать весь парк выпущеных автомобилей для обучения автопилота

Компания Илона Маска подала патентную заявку на технологию, позволяющую использовать весь парк уже выпущенных машин Tesla для обучения автопилота компании.

Речь идет об интеллектуальном обучении центральной нейронной сети, данные которой собираются каждой машиной и классифицируются локально, бортовым компьютером, сообщает Electrek.

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Мощности Tesla для сбора данных

В то время как другие компании используют относительно небольшой флот автомобилей для проведения испытания и сбора данных, компания Илона Маска оснащает все свои электромобили набором сенсоров для сбора информации о дорожном движении, продает их и тестирует систему беспилотного управления в "скрытом режиме".

Эти данные, полученные на примере реального опыта беспилотного движения по общественным дорогам, крайне важны для обучения нейронных сетей. Патентную заявку составил Андрей Карпатах, глава подразделения компании по работе над искусственным интеллектом.

Подробнее о патенте

Заявка описывает метод, позволяющий классифицировать потенциальные данные для тренировки ИИ локально, до их передачи. Если программа оценивает данные как потенциально пригодные для ИИ, то дает команду передавать по беспроводной сети. Затем они используются для улучшения автопилота.

К слову, в начале месяца стало известно, что Tesla основательно переписывает софт для своих электромобилей. Новое обновление позволит компании быстрее выпустить больше функционала для Autopilot, системы беспилотного управления, которая уже умеет самостоятельно ездить по шоссе и подъезжать к владельцу на остановке.

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