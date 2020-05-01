Tesla проведет "День батарей" в конце мая: представят революционные разработки

Во время пресс-конференции, посвященной финансовым итогам первого квартала 2020 года, глава Tesla Илон Маск объявил, что мероприятие "День батарей" состоится менее, чем через месяц – между 18 и 22 мая – либо в Калифорнии, либо в Техасе. Ожидается, что журналистам и инвесторам представят революционные разработки в области аккумуляторов, на которые намекают многочисленные патенты компании.

Первый квартал 2020 года принес Tesla на удивление высокий доход, несмотря на необходимость закрыть основную фабрику по производству электромобилей из-за коронавируса, пишет BI.

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Сколько заработала тесла

Скорректированная прибыль на акцию составила 1,24 доллара, вместо ожидавшихся потерь в размере 0,34 доллара, а доход – 5.99 миллиарда, а не 5,8 миллиарда долларов, как предполагали аналитики.

Несмотря на глобальные проблемы, мы смогли добиться лучших показателей за квартал по производству и поставкам,

– рассказали в компании.

Однако, поставки грузовика Tesla Semi откладываются до 2021, пока Tesla намерена сосредоточиться на наращивании выпуска Model Y.

Особое внимание Маск уделил рекламе так называемого "Дня батарей", конференции, которая должна была состояться еще в апреле, но из-за пандемии перенесена на конец мая. Ее глава компании назвал "самым потрясающим" событием в истории Tesla.

Скорее всего, ее проведут в Техасе – губернатор штата с 1 мая снимает карантинные меры для бизнеса и позволяет собираться по шесть человек. Эту инициативу Маск, противник строгой изоляции, встретил на ура.

Что нам покажут

Анонсируя "День батарей" в прошлом, Маск описал это мероприятие как "всесторонний обзор химии элементов питания, модулей и батарей, архитектуры и плана производства с четкой стратегией достижения уровня тераватт-часов в год".

Маск также заявил, что он "очень уверен" в том, что до конца этого года усовершенствованная система помощи водителю Autopilot достигнет такого уровня развития, что сможет самостоятельно возить владельца Tesla из дома на работу и обратно без вмешательства человека в управлении машиной. Тестирование продвинутой версии Autopilot близкое к достижению этой возможности, добавил глава Tesla.

В прошлом году Tesla проводила "День автономности", на котором показала журналистам, инвесторам и аналитикам свои наработки в области технологии автопилота. В частности, тогда стало известно, что через несколько лет руль и педали в электромобиле станут необязательной опцией, а единственным управляющим элементом будет большой дисплей для выбора маршрута.

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