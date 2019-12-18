Tesla собирается построить на Аляске хранилище энергии

Компания Илона Маска утверждает, что строительство аккумуляторной станции снизит зависимость штата от ископаемого топлива. Таким образом штат станет открытым для возобновляемых источников энергии.

Электроэнергетическая компания Homer Electric Association (HEA) объявила о сотрудничестве с Tesla над проектом BESS (Battery Energy Storage System). Станция на Аляске будет аккумулировать до 93 МВт/ч энергии, повысит эффективность электросети, позволит избежать перебоев в питании и снизить выбросы парниковых газов, пишет Electrek.

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Когда заработает станция

BESS будет установлена ​​на электростанции Soldotna в Стерлинге. Запуск хранилища запланирован на осень 2021 года.

Руководство HEA отметило также, что аккумуляторы Tesla позволят им использовать больше энергии из возобновляемых источников и меньше полагаться на ископаемое топливо.

BESS имеет важное дополнительное преимущество – она ​​откроет дорогу для проектов возобновляемой энергии, которые в другом случае создают напряжение в сфере генерации тепловой генерации,

– заявили представители энергокомпании.

Интересно, что заключить этот контракт Tesla удалось благодаря соцсетям. В августе глава компании Маск обратился к своим 28 миллионам подписчиков в твиттере с просьбой помочь ему продать новую промышленную батарею компании Megapack.

А совсем недавно он объявил, что темпы роста бизнеса Tesla по изготовлению солнечных панелей, черепицы и систем хранения энергии могут обогнать успехи компании в области автомобилестроения.

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