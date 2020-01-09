Tesla открывает в Украине несколько зарядных станций Supercharger

Компания Tesla решила установить в Украине свои фирменные зарядные станции Supercharger. Об этом сообщил основатель Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давида.

Об этом основатель Tesla Club Ukraine рассказал на своей странице в Facebook. Правда деталей о новых станциях Шимоне-Давида решил не раскрывать.

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"Мне известно, где точно в Украине будет стоять первый Tesla Supercharger и второй, и (сюрприз) - третий... Секреты умею держать, как и интриговать", – добавил основатель Tesla Club Ukraine.

Supercharger в Украине: дата

Шимоне-Давида добавил, что ему известна точная дата запуска первого Supercharger в Украине. Однако, называть ее отказался. Лишь намекнул, что это произойдет в первом кварте 2019 года.

Где именно расположатся Supercharger, активист тоже не сказал. Как известно, станции, которые устанавливают в Европе, позволяют заряжать одновременно 4-10 автомобилей и поддерживают мощность до 120 кВ.

Что касается цен, то стоимость использования варьируется в зависимости от страны. Так, в Польше один квтч стоит 1,24 злотых или 7,8 гривен. При этом, некоторые модели, как Model S и Model X, получают бесплатный доступ к зарядке.

Следующим шагом должен стать запуск фирменного сервиса. Сейчас ближайшая к Украине станция размещена в Варшаве. Ближайшие Supercharger - тоже пока лишь в Польше.

Что известно о Supercharger?

Это сеть зарядных станций, построенных компанией Tesla Inc. для сверхбыстрой зарядки ее фирменных электрокаров. Ранее в планах компании было открытие 2 станций в Украине: в Житомире и возле села Опарипсы Ровенской области.

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