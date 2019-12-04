Tesla требует поставщиков ускориться: производство Model Y может начаться на полгода раньше

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Tesla Model Y / Tesla

Компактный кроссовер Model Y может стать первым автомобилем Tesla, появившимся раньше сроков, названных Илоном Маском. Tesla требует от поставщиков увеличить темпы отгрузки запчастей для нового электромобиля, а также для своего грузовика Semi.

Аналитики Deutsche Bank считают, что электрический кроссовер Model Y может появиться на дорогах уже в начале 2020 года, а не летом, как обещал глава Tesla Илон Маск в октябре. Раннее начало производства и поставок может стать символической победой компании, которая до того неоднократно нарушала сроки, пишет CNBC.

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Deutsche Bank пришел к такому выводу после того, как увидел документы поставщиков Tesla из Тайваня, в которых отмечено увеличение объемов заказов деталей для сборки Model Y.

Доклады поставщиков запчастей Model Y в Тайване позволяют сделать вывод, что Tesla требует выполнить заказ раньше согласованных сроков,
– пояснил Эммануэль Рознер, старший аналитик DB.

Tesla набирает обороты

По словам представителей поставщика, Tesla ускоряет серийное производство, опережая график на полных шесть месяцев. Это означает, что Model Y может стать доступной для покупателей в первом квартале следующего года.

Вместе с тем Рознер упомянул, что компания ожидает от поставщиков ускорения доставки компонентов для грузовика Tesla Semi, который должен выйти лимитированной серией в 2020 году.


Грузовик Tesla Semi от Илона Маска

У Model Y гораздо больше общих деталей по сравнению с предыдущими моделями. Это означает, что компании будет проще ускорить производство.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Гаджеты Илон Маск Электромобили Tesla
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