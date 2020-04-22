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Tesla учит электромобили самостоятельно искать место для парковки

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Иллюстративное фото / Tesla

Маск решил прислушаться к советам клиентов и пообещал выкатить функцию самостоятельного поиска места для парковки еще в этом году. Он подтвердил в своем твиттере, что работа над режимом поиска парковочного места и автоматической парковкой в самом разгаре.

После релиза функции Smart Summon владельцы получили возможность вызвать припаркованный транспорт, дождавшись, чтобы машина сама подъезжала к водителю. Много кто советовал научить автомобиль самостоятельно парковаться, высадив предварительно пассажиров и водителя в удобном месте, это было бы действительно полезно, пишет Electrek.

К теме Маск: "Автопилот Tesla будет обладать сверхчеловеческими возможностями"

Глава Tesla Илон Маск уже сообщал в начале марта, что автопилот будет существенно переработан, и что у него появится новый функционал, а также намекал на появление опции автопарковки, но теперь он известил об этом всех читателей своего блога.

Как обновится автопилот Tesla

Маск рассказал, что компания "суперактивно" работает над системой распознавания светофоров и стоп-сигналов, а также над режимом Reverse Summon, который станет частью восстановления автопилота, запланированного в этом году.

Также в обновлении будет представлена более качественная система трехмерной маркировки. Маск описывает ее так: "Это когда машина входит в сцену с восемью камерами и как бы рисует путь, а затем вы можете отметить этот путь в 3D".

Все эти нововведения приближают Tesla к заветной цели – полной автоматизации и превращению электромобилей в роботакси, после чего они начнут приносить прибыль своим владельцам. После этого на месте бывшей компании возникнет новый бизнес роботакси, а стоить электрокары будут в несколько раз дороже чем "обычные" машины.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Искусственный интеллект Электромобили Tesla Илон Маск Гаджеты
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