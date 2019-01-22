Tesla увеличит стоимость электроэнергии на своих заправках Supercharger

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Tesla увеличит стоимость электроэнергии на своих заправках Supercharger
Tesla увеличит стоимость электроэнергии на своих заправках Supercharger / Фото из открытых источников

Водителям автомобилей Tesla придется тратить немного больше денег на зарядку своих транспортных средств. Американский производитель электрокаров повысил тарифы на своих станциях Supercharger.

Об этом сообщает Electrek.

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До сих пор компания взимала плату с водителей по схеме единых тарифов для штатов и регионов. Согласно новой информации, компания сейчас переходит к принципам ценообразования на основе отдельных зарядных станций, которые учитывают местный спрос и тарифы на электроэнергию.

Сообщается, что в последнее время водителям в Нью-Йорке была начислена плата не по тарифам всего штата в размере доллар 0,24 долларов за кВт/ч, а на 33% выше – 0,32 долларов за кВт/ч, соответственно к стоимости электричества в мегаполисе. Европейские пользователи станций Supercharger тоже сообщают о росте цен.

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Отметим, в прошлом году компания подняла цены на 20 – 40% для клиентов, которые платят за любую зарядку. Пресс-секретарь Tesla сообщил, что компания корректирует тарифы Supercharger, чтобы они лучше отражали различия в уровне местных расходов на электроэнергию и аренду. При этом компания уверяет, что по-прежнему не планирует использовать станции Supercharger как источники прибыли.


Изменение в схеме ценообразования состоялось после того, как исполнительный директор Tesla Илон Маск объявил о завершении льготной программы по привлечению клиентов: она давала возможность пользователям дарить шесть месяцев бесплатной зарядки знакомым, которые тоже приобрели автомобиль Tesla. Этот шаг был одной из мер по сокращению расходов компании, которая впервые за два года получила прибыль осенью 2018 года.

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Теги: Авто Техно Искусственный интеллект Tesla Электромобиль Электроэнергия Цены
Источник: Техно
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