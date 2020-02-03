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Tesla увеличит запас хода Model S до 640 километров

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Model S увеличит запас хода / Tesla

Компания Tesla готовится существенно улучшить свои аккумуляторы. Об этом рассказал Маск на конференции, посвященной финансовым итогам 2019 года. Запас хода Model S и так вполне приличный – до 600 км – но в ближайшем будущем он может стать еще больше.

В течение нескольких последних лет компания Tesla считается лидером по дальности пробега электромобилей, но автопроизводитель не стоит на месте. Инвестиции в технологии аккумуляторов позволяют повысить эффективность трансмиссии и увеличить запас хода на одном заряде, пишет Electrek.

Интересно: Маск назвал последнюю машину из своего "тайного плана"

Мы быстро приближаемся к границе в 640 км для Model. Так что недолго осталось ждать, пока запас хода Model S получит минимум 640 км,
– заявил глава компании во время отчетного мероприятия.

На вопрос, когда Tesla планирует перейти с элементов питания Model S и Model X на батареи формата 2170, которые используются в Model 3, чтобы улучшить запас хода и эффективность автомобилей, Илон Маск ответил, что компания собирается улучшать химический состав существующих аккумуляторов.

Сейчас в наиболее устойчивой версии Model S дистанция пробега составляет 600 км, как указано на сайте Tesla. Однако, по словам Маска, реальные показатели несколько выше и приближаются к 610 км.

Tesla будет производить собственные аккумуляторы

Не так давно Маск рассказал в подкасте, что компания полным ходом готовится к производству собственных аккумуляторов.

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Автор: Михаил Года
Теги: Tesla Новости Техно Техно Гаджеты Илон Маск
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