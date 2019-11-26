Tesla займется разработкой лазерных очистителей для авто и солнечных панелей, – СМИ
Похоже, что презентованный накануне электро пикап Cybertruck далеко не самое футуристическое творение компании Илона Маска. Tesla получила патент на технологию лазерной очистки окон автомобилей и солнечных панелей.
Недавно компания Tesla подала патентную заявку на изделие под названием "Импульсный лазерный очиститель грязи, скапливающейся на стеклах автомобилей и фотоэлементах". Именно на этой неделе патент согласовали и опубликовали, сообщает Electrek.
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Как это будет работать
Автор изобретения Фироз Далал так описывает свою идею: "Система очистки содержит агрегат лазерной оптики, который направляет лазерный луч на участок стекла автомобиля, схемы обнаружения загрязнения и схемы управления".
Далее схема управления настраивает параметры излучения лазера в зависимости от места и степени загрязнения, контролирует мощность, направление и другие параметры лазера.
Схема патента от Tesla / electrek
Другие функции
Эту же систему, как сказано в заявке, можно будет использовать для удаления налета с оптики камер, которые установлены в авто и обеспечивают работу автопилота.
Кроме того, Tesla планирует использовать эту систему в энергетическом подразделении компании – чтобы автоматически очищать солнечные панели на крышах.
Конечно, очень часто компании патентуют изобретения, которым в конечном итоге так и не суждено было выйти в свет и Tesla в этом случае не исключение.
Непонятно, что будет с этим продуктом, но может ли что-то пойти не так, если поместить несколько лазеров на автоматически управляемого робота.
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