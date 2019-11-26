Tesla займется разработкой лазерных очистителей для авто и солнечных панелей, – СМИ

Похоже, что презентованный накануне электро пикап Cybertruck далеко не самое футуристическое творение компании Илона Маска. Tesla получила патент на технологию лазерной очистки окон автомобилей и солнечных панелей.

Недавно компания Tesla подала патентную заявку на изделие под названием "Импульсный лазерный очиститель грязи, скапливающейся на стеклах автомобилей и фотоэлементах". Именно на этой неделе патент согласовали и опубликовали, сообщает Electrek.

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Как это будет работать

Автор изобретения Фироз Далал так описывает свою идею: "Система очистки содержит агрегат лазерной оптики, который направляет лазерный луч на участок стекла автомобиля, схемы обнаружения загрязнения и схемы управления".

Далее схема управления настраивает параметры излучения лазера в зависимости от места и степени загрязнения, контролирует мощность, направление и другие параметры лазера.



Схема патента от Tesla / electrek

Другие функции

Эту же систему, как сказано в заявке, можно будет использовать для удаления налета с оптики камер, которые установлены в авто и обеспечивают работу автопилота.

Кроме того, Tesla планирует использовать эту систему в энергетическом подразделении компании – чтобы автоматически очищать солнечные панели на крышах.

Конечно, очень часто компании патентуют изобретения, которым в конечном итоге так и не суждено было выйти в свет и Tesla в этом случае не исключение.

Непонятно, что будет с этим продуктом, но может ли что-то пойти не так, если поместить несколько лазеров на автоматически управляемого робота.

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