The Elder Scrolls VI и The Sims 5: опубликован перечень всех подтвержденных игр Xbox Series X

Microsoft без лишней скромности хвастается терафлопсами новой консоли Xbox Series X. Однако для рядовых геймеров самыми интересными являются игры в которые они смогут поиграть на мощной консоли. Портал Windows Central собрал полный перечень тайтлов, заявленных для консоли следующего поколения по состоянию на сегодня.

На консоли появятся не только новые игры – на нее так же перенесут часть старой гвардии с рядом визуальных доработок. Важно понимать, что речь идет не о стартовой линейке Series X. Журналисты портала просто составили перечень тайтлов, авторы которых говорили или намекали, что их творения доберутся до следующего поколения приставок.

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Так во что же можно будет поиграть на консоли

Вот список подтвержденных игр для Xbox Series X:

Cyberpunk 2077

Dead Island 2

Everwild

Forza Motorsport 2020 року

Gears 5

Gods and Monsters

Halo Infinite

Нова RPG від Obsidian Entertainment

Orphan of the Machine

Outriders

Senua's Saga: Hellblade 2

Starfield

The Elder Scrolls VI

The Lord of the Rings: Gollum

The Sims 5

Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Ultimate Fishing Simulator 2

Warframe

Watch Dogs Legion

WRC 9 FIA World Rally Championship

Когда появится приставка

Выход Xbox Series X запланирован на конец 2020 года. Microsoft заявила, что пандемия не повлияет на дату релиза консоли, но потребителей может ожидать дефицит предложения – первой партии приставок просто не хватит на всех желающих.

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