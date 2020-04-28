The Elder Scrolls VI и The Sims 5: опубликован перечень всех подтвержденных игр Xbox Series X
Microsoft без лишней скромности хвастается терафлопсами новой консоли Xbox Series X. Однако для рядовых геймеров самыми интересными являются игры в которые они смогут поиграть на мощной консоли. Портал Windows Central собрал полный перечень тайтлов, заявленных для консоли следующего поколения по состоянию на сегодня.
На консоли появятся не только новые игры – на нее так же перенесут часть старой гвардии с рядом визуальных доработок. Важно понимать, что речь идет не о стартовой линейке Series X. Журналисты портала просто составили перечень тайтлов, авторы которых говорили или намекали, что их творения доберутся до следующего поколения приставок.
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Так во что же можно будет поиграть на консоли
Вот список подтвержденных игр для Xbox Series X:
- Cyberpunk 2077
- Dead Island 2
- Everwild
- Forza Motorsport 2020 року
- Gears 5
- Gods and Monsters
- Halo Infinite
- Нова RPG від Obsidian Entertainment
- Orphan of the Machine
- Outriders
- Senua's Saga: Hellblade 2
- Starfield
- The Elder Scrolls VI
- The Lord of the Rings: Gollum
- The Sims 5
- Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege
- Ultimate Fishing Simulator 2
- Warframe
- Watch Dogs Legion
- WRC 9 FIA World Rally Championship
Когда появится приставка
Выход Xbox Series X запланирован на конец 2020 года. Microsoft заявила, что пандемия не повлияет на дату релиза консоли, но потребителей может ожидать дефицит предложения – первой партии приставок просто не хватит на всех желающих.
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