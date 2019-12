The Game Awards 2019: все трейлеры и анонсы новых игр

В Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония награждения The Game Awards, где анонсировали новые игры для консолей и ПК. Одним из главных анонсов стало продолжение Hellblade: Senua's Sacrifice, популярного проекту от Ninja Theory, которая выйдет эксклюзивно на Xbox Series X.

Анонсы и трейлеры новых игор

Ghost of Tsushima

На церемонии показали самый длинный сюжетный трейлер Ghost of Tsushima – нового проекта Sucker Punch Productions о монгольских вторжениях в Японию. Игра выйдет на PlayStation 4 летом 2020 года.

The Wolf Among Us 2

Эпизодическая игра The Wolf Among Us вышла в 2013 году. Издатель LCG Entertainment, купивший активы Telltale Games, совместно с AdHoc Studio и Warner Bros. представил сиквел к The Wolf Among Us. О дате выхода не сообщили, однако известно, что игра будет временным эксклюзивом Epic Games Store.

Godfall

Одной из первых, кто анонсировал свою игру для PlayStation 5, стала компания Gearbox Publishing с новым проектом Godfall. Фантастический боевик от третьего лица также появится на ПК в Epic Games Store в конце 2020 года.

Dark Alliance

Wizards of the Coast совместно со студией Tuque Games анонсировали ролевой боевик Dark Alliance по серии Dungeons & Dragons. Его выход состоится осенью 2020 года, однако о платформе не сообщается.

Fast & Furious Crossroads

Студия Slightly Mad выпустит игру Fast & Furious Crossroads по мотивам кинофраншизы "Форсаж". Релиз игры состоится на ПК, PlayStation 4 и Xbox One в мае 2020 года и приурочен к выходу девятого фильма серии "Форсаж".

Prologue

Новый проект от Брендана Грина, создателя "королевской битвы" PlayerUnknown's Battlegrounds. Следить за ходом разработки игры можно на официальном сайте , где также есть возможность подписаться на рассылку писем с новостями.

Ori and the Will of the Wisps

Microsoft показала трейлер Ori and the Will of the Wisps, где объявила о переносе игры на месяц – теперь она выйдет 11 марта на Xbox One и ПК, где в нее можно будет поиграть с абонементом на подписку Game Pass.

Weird West

Devolver Digital и соучредитель Arkane Studios Рафаэль Колантони анонсировали новую игру-ролевой экшн Weird West. Разработчики не раскрывают дату выхода и платформы, на которых она будет доступна, однако у игры уже появилась своя страница в Steam.

Gears Tactics

Gears Tactics, который является мультиплеерным спин-офом серии шутеров от третьего лица Gears of War, стал доступен для заказа в Steam. В честь этого компания показала новый трейлер. Релиз игры по-прежнему запланирован на 28 апреля 2020 года.

Final Fantasy VII

Новый трейлер ремейка Final Fantasy VII посвящен главному герою игры – Клауду. Релиз первой части состоится 3 марта на PlayStation 4.

Bravely Default 2

Nintendo также приняла участие в церемонии, анонсировав Bravely Default 2 для Nintendo Switch. Музыку для игры пишет известный композитор Revo. Подробности о JRPG обещают рассказать вскоре.

Convergence

Первый трейлер экшн-платформер Convergence, который является частью вселенной League of Legends, был представлен на The Game Awards. Кроме короткого тизера создатели ничего не показали. Известно, что Riot Games работает над многими проектами – от файтингов до изометричного "диаблоида".

Surgeon Simulator 2

Сиквел Surgeon Simulator, разработанный британской компанией Bossa Studios. По словам разработчиков, это "симулятор операций без тормозов, в котором подлый черный юмор уживается со всей серьезностью реанимации". Выйдет в следующем году.

No More Heroes III

Grasshopper Manufacture и геймдизайнер Гоити Суда, известный на весь мир под псевдонимом "Suda51", представили необычный новый трейлер No More Heroes III. Главный герой серии, Трэвис Тачдаун, снова отправится на задание по спасению мира. Выход игры на Nintendo Switch ожидается в 2020 году.

Humankind

Состоялся дебютный трейлер проекта Humankind – стратегии от SEGA и AMPLITUDE Studios. Игрокам предстоит создать своего аватара и возводить собственную цивилизацию. Релиз Humankind состоится в 2020 году, в Steam уже открыта ее страница.

Sons of the Forest

Анонсирован Sons of the Forest – продолжение игры The Forest в жанре "сурвайвл-хоррора". Дата релиза, как и платформы, на которых выйдет игра, не называются.

New World

Amazon Game Studios показала дебютный трейлер своей масштабной MMORPG под названием New World. Игру уже можно предварительно заказать в Steam. New World выйдет на ПК в мае следующего года.

"Control: Экспедиции"

Remedy Entertainment показал трейлер бесплатного обновления "Экспедиции" для Control, которое можно установить с сегодняшнего дня. Кроме того, разработчики анонсировали дату выхода первого крупного обновления для игры – 26 марта 2020 года.

Apex Legends: Mirage Holo-Day Bash

Apex Legends представил рождественский внутриигровой ивент Mirage Holo-Day Bash, который также доступен с сегодняшнего дня на Xbox One, PlayStation 4 и ПК. В его рамках игроки могут получить новые косметические наборы для персонажей игры.

Marvel Ultimate Alliance 3

Представлен трейлер дополнения с героями из комиксов "Люди-икс" для игры Marvel Ultimate Alliance 3. Оно станет доступным с 23 декабря. Игра является эксклюзивом Nintendo Switch.

