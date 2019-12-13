The Game Awards 2019: список победителей
В ночь с 12 на 13 декабря прошла премия The Game Awards 2019. Это событие считают одним из важнейших среди геймеров и разработчиков. В этом году победителем стала Sekiro: Shadows Die Twice которую разработала японская компания FromSoftware, а выдала Activision.
Игра года
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Пользователи ожидали, что в 2019 году большинство наград соберет игра от Хидео Кодзимы Death Stranding, однако жюри премии The Game Awards 2019 решило иначе.
Поэтому в этом году победа досталась тайтлу от японской студии – Sekiro: Shadows Die Twice. Это игра в жанре "приключенческий боевик" увидела свет 22 марта 2019.
Трейлер игры Sekiro: Shadows Die Twice – смотрите видео
Действие Sekiro: Shadows Die Twice происходит в феодальной Японии в период Сенгоку. Под управлением игрока оказывается Волк – воин с костяной рукой, вооруженный мечом и веревкой с крюком. Он идет по пути мести. Игра похожа на Bloodborne, одной из предыдущих игр FromSoftware, и также содержит мрачный мир, гротескных врагов и битвы, в которых игроку нужно больше нападать, чем защищаться.
Наибольшее количество номинаций и побед – Disco Elysium
Еще одним феноменом премии The Game Awards 2019 стал инди-хит Disco Elysium, который стал рекордсменом по количеству номинаций и во всех одержал победу.
Трейлер игры Disco Elysium – смотрите видео
Disco Elysium – это компьютерная ролевая игра, разработанная и выпущенная студией ZA/UM (Лондон) для Microsoft Windows в 2019 году. В Disco Elysium игрок управляет полицейским-алкоголиком, который расследует убийство в вымышленном городе Ревашоль.
Разработчики вдохновлялись классическими играми на движке Infinity Engine и настольными ролевыми играми.
Все победители премии The Game Awards 2019
- Игра года – Sekiro: Shadows Die Twice
- Игра года по версии зрителей – Fire Emblem: Three Houses
- Лучший экшн – Devil May Cry 5
- Лучшая приключенческая экшн-игра – Sekiro: Shadows Die Twice
- Лучшая RPG – Disco Elysium
- Лучший файтинг – Super Smash Bros. Ultimate
- Лучшая симейная игра – Luigi's Mansion 3
- Лучшая стратегия – Fire Emblem: Three Houses
- Лучшая спортивная игра – Crash Team Racing Nitro-Fueled
- Лучшая VR/AR-игра – Beat Saber
- Лучшая многопользовательская игра – Apex Legends
- Лучшая мобильная игра – Call of Duty Mobile
- Лучший дебют инди-разработчика – ZA/UM с Disco Elysium
- Лучшая режиссура – Death Stranding
- Лучший нарратив – Disco Elysium
- Лучший арт-дирекшен – Control
- Лучший саундтрек – Death Stranding
- Лучшая актерская игра – Мадс Миккельсен (Клифф с Death Stranding)
- Лучшая игра, которая затрагивает социальные проблемы – GRIS
- Лучшая игра-сервис – Fortnite
- Лучшая инди-игра – Disco Elysium
- Лучший дизайн звука – Call of Duty: Modern Warfare
- Лучшая поддержка онлайн-игры – Destiny 2
- Лучший стрімер – Майкл Гржесик (Shroud)
- Лучший киберспортсмен – Кайл Гирсдорф (Bugha)
- Лучшая киберспортивная игра – League of Legends
- Лучшая киберспортивная команда – G2 Esports (LoL)
- Лучший киберспортивный запад – League of Legends Word Championship 2019
- Лучший киберспортивный тренер – Дэнни Соренсен (Zonic)
- Лучший киберспортивный ведущий – Эфье Депоортере (sjokz)
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Заметим, в номинацию лучшая экшн-игра попала и игра от украинских разработчиков – Metro: Exodus. Однако студии 4A Games не удалось одержать победу.
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