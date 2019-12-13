The Game Awards 2019: список победителей

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The Game Awards 2019: список победителей / Фото из открытых источников

В ночь с 12 на 13 декабря прошла премия The Game Awards 2019. Это событие считают одним из важнейших среди геймеров и разработчиков. В этом году победителем стала Sekiro: Shadows Die Twice которую разработала японская компания FromSoftware, а выдала Activision.

Игра года

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Пользователи ожидали, что в 2019 году большинство наград соберет игра от Хидео Кодзимы Death Stranding, однако жюри премии The Game Awards 2019 решило иначе.

Поэтому в этом году победа досталась тайтлу от японской студии – Sekiro: Shadows Die Twice. Это игра в жанре "приключенческий боевик" увидела свет 22 марта 2019.

Трейлер игры Sekiro: Shadows Die Twice – смотрите видео

Действие Sekiro: Shadows Die Twice происходит в феодальной Японии в период Сенгоку. Под управлением игрока оказывается Волк – воин с костяной рукой, вооруженный мечом и веревкой с крюком. Он идет по пути мести. Игра похожа на Bloodborne, одной из предыдущих игр FromSoftware, и также содержит мрачный мир, гротескных врагов и битвы, в которых игроку нужно больше нападать, чем защищаться.

Наибольшее количество номинаций и побед – Disco Elysium

Еще одним феноменом премии The Game Awards 2019 стал инди-хит Disco Elysium, который стал рекордсменом по количеству номинаций и во всех одержал победу.

Трейлер игры Disco Elysium – смотрите видео

Disco Elysium – это компьютерная ролевая игра, разработанная и выпущенная студией ZA/UM (Лондон) для Microsoft Windows в 2019 году. В Disco Elysium игрок управляет полицейским-алкоголиком, который расследует убийство в вымышленном городе Ревашоль.

Разработчики вдохновлялись классическими играми на движке Infinity Engine и настольными ролевыми играми.

Все победители премии The Game Awards 2019

  • Игра года – Sekiro: Shadows Die Twice
  • Игра года по версии зрителей – Fire Emblem: Three Houses
  • Лучший экшн – Devil May Cry 5
  • Лучшая приключенческая экшн-игра – Sekiro: Shadows Die Twice
  • Лучшая RPG – Disco Elysium
  • Лучший файтинг – Super Smash Bros. Ultimate
  • Лучшая симейная игра – Luigi's Mansion 3
  • Лучшая стратегия – Fire Emblem: Three Houses
  • Лучшая спортивная игра – Crash Team Racing Nitro-Fueled
  • Лучшая VR/AR-игра – Beat Saber
  • Лучшая многопользовательская игра – Apex Legends
  • Лучшая мобильная игра – Call of Duty Mobile
  • Лучший дебют инди-разработчика – ZA/UM с Disco Elysium
  • Лучшая режиссура – Death Stranding
  • Лучший нарратив – Disco Elysium
  • Лучший арт-дирекшен – Control
  • Лучший саундтрек – Death Stranding
  • Лучшая актерская игра – Мадс Миккельсен (Клифф с Death Stranding)
  • Лучшая игра, которая затрагивает социальные проблемы – GRIS
  • Лучшая игра-сервис – Fortnite
  • Лучшая инди-игра – Disco Elysium
  • Лучший дизайн звука – Call of Duty: Modern Warfare
  • Лучшая поддержка онлайн-игры – Destiny 2
  • Лучший стрімер – Майкл Гржесик (Shroud)
  • Лучший киберспортсмен – Кайл Гирсдорф (Bugha)
  • Лучшая киберспортивная игра – League of Legends
  • Лучшая киберспортивная команда – G2 Esports (LoL)
  • Лучший киберспортивный запад – League of Legends Word Championship 2019
  • Лучший киберспортивный тренер – Дэнни Соренсен (Zonic)
  • Лучший киберспортивный ведущий – Эфье Депоортере (sjokz)

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Заметим, в номинацию лучшая экшн-игра попала и игра от украинских разработчиков – Metro: Exodus. Однако студии 4A Games не удалось одержать победу.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Техно Игры
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