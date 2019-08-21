Рождение легенды Dota 2: спортсмен самостоятельно преодолел пятерых соперников

Главный турнир по Dota 2 – The International 2019 – сейчас проходит в Шанхае. Сильнейшей командой на соревновании считают китайскую Vici Gaming ,но даже дисциплинированные китайцы не справились с Артуром Arteezy Бабаевым, который в решающей битве сам уничтожил всех пятерых врагов.

Сайт cyber.sports опубликовал видео, на котором детально разобрали легендарную схватку.

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Arteezy одолел 5 соперников из команды Vici Gaming – видео-разбор

Обратите внимание на стрелки, когда видео встанет на паузу. У команды Arteezy в бою осталось всего два героя, включая самого Arteezy – они обозначены зелеными стрелками. Еще двое – погибли, один спасается бегством. Все пять врагов живы (они обозначены красными стрелками).

Несмотря на численное меньшинство, Arteezy кинулся в драку. Он почти погиб, переждал опасность внутри героя союзника (особое умение), а потом развернулся и убил врагов одного за другим.

С точки зрения техники или реакции Артур не сделал ничего особенного: он всего лишь вовремя зажал клавишу атаки. Но психологически атаковать пятерых врагов сразу очень трудно.

Под огромным давлением Arteezy понял, что его персонаж (который крадет здоровье с каждым ударом) довольно раскачанный, чтобы справиться с пятью противниками одновременно. Однако этого не понимали ни зрители, ни профессиональные комментаторы, ни Vici Gaming – самая сильная команда Китая.

Что известно об Arteezy? Артур Бабаев гражданин Канады, но родился в Узбекистане. Его родители переехали в Канаду, когда Артуру было два года. По их словам, они хотели лучшего будущего для детей.

Напомним, The International 2019 проходит с 15 по 25 августа в Шанхае. На турнире выступают 18 команд. Они соревнуются между собой за звание лучшей киберспортивной команды Dota 2 и за призовой фонд в размере 33 миллионов долларов. Групповая стадия продлится до 18 августа. Уже 20 августа стартовали матчи плей-офф, которые продлятся до 25 августа.