The International 2019: украинцы Natus Vincere обыграли российскую команду Virtus.pro

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NaVi – Virtus.pro ▷ NaVi победили Virtus.pro на The international 2019
Natus Vincere вибороли впевнену перемогу у росіян / esl-one.com

The International 2019 в эти дни проходит в Китае. В рамках группового турнира этого чемпионата по киберспорту украинская команда Natus Vincere победила российских соперников Virtus.pro.

В первой игре NaVi победили со счетом 28:12 за 39 минут. Вторая игра завершилась за 54 минуты и со счетом 40:21 в пользу украинцев.

 К теме: The international 2019: призовой фонд превысил 33 миллиона долларов, расписание соревнований

Таким образом NaVi занимает третье место в группе B. Между тем Virtus.pro разделяет 5 место с Evil Geniuses.

Как известно, четыре лучшие команды из группы выйдут в верхнюю подсветку плей-офф, четыре – в нижней. Команда, которая займет последнее 9 место, покинет турнир.

Сегодня у Natus Vincere еще одна игра с Ninjas in Pyjamas. Между тем Virtus.pro завтра в 6:30 сыграет с OG.

Что такое The International 2019?Это ежегодный чемпионат по киберспорту по компьютерной игры Dota 2. В 2019 году он проходит с 15 по 25 августа в Шанхае. На турнире выступают 18 команд. Они соревнуются между собой за звание лучшей кибеспортивнои команды Dota 2 и за призовой фонд в размере 33 миллионов долларов. Групповая стадия продлится до 18 августа.

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Теги: Киберспорт Новости Техно Техно Игры
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