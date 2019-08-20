The Witcher 3 на Nintendo Switch: дата выхода игры и разбор геймплея

Анонс игры The Witcher 3 для Nintendo Switch хоть и не стал самым обсуждаемым событием выставки E3 2019, но очень порадовал владельцев портативных приставок. А уже на Gamescom 2019 польская студия CD Projekt RED назвала дату релиза "Ведьмака" на Nintendo Switch.

Дата выхода. Премьера The Witcher 3: Wild Hunt на Nintendo Switch состоится 15 октября 2019 года. Игра выйдет сразу со всеми DLC, и авторы уверяют, что на прохождение всего этого добра нужно больше ста часов.

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Основные требования. Расплата за такое удовольствие вполне ожидаема: для загрузки "Ведьмака" требуется 28,1 ГБ свободного места. Чтобы пользователи понимали, ради чего они тратят свои деньги и пространство карты памяти, CD Projekt RED выпустила 40-минутный ролик с подробным разбором геймплея.

Обзор геймплея The Witcher 3: Wild Hunt на Nintendo Switch – смотрите видео

Реакция публики. Порт The Witcher 3, напомним, публика восприняла неоднозначно. Некоторые оказались готовы хвалить переиздание просто за то, что это – всеми любимый "Ведьмак". А эксперты и рядовые пользователи не могли не заметить ряд проблем с графикой. Поляки, впрочем, открыто заявляют, что гордятся качеством, так что Switch-версии следует дать шанс.

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